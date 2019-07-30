泰国曼谷地铁蓝线延伸段开放免费试乘

大批泰国民众29日体验新开通的曼谷地铁蓝线延伸段。杨舟 摄

新华网曼谷7月30日电（记者 杨舟）泰国曼谷地铁蓝线延伸段5座车站区间29日起开放免费试乘，其中有车站设在唐人街、大王宫、卧佛寺等曼谷著名旅游景点附近，能为自由行游客前往这些景点提供便利。

泰国交通部29日举行了蓝线延伸段试运营开启仪式。据了解，本次开通试乘为蓝线延伸段的华南蓬至塔帕站区间，共5个站，免费试乘时间为7月29日至9月28日，试乘期间运营时间为每日10时至16时，并将在9月29日实现正式开通。泰国交通部称这段地铁线路的开通将能方便乘客前往曼谷市内重要的旅游景点并改善曼谷老城区的交通环境。

本次新开通的地铁龙莲寺站位于曼谷唐人街附近，必胜广场站（又称沙南猜站）位于卧佛寺、大王宫及玉佛寺等景点附近，极大改善了这些曼谷老城景点的交通，为自由行游客提供新的出行选择。

此外，新开通的5座地铁车站中4座配有特别的设计，龙莲寺站采用了大量中国龙的画像、雕刻、中国红元素装饰，必胜广场站则采用曼谷王朝初期宫殿的建筑风格进行装饰，在29日当天也吸引了不少泰国民众和外国游客前来试乘，本身也成为“打卡拍照”的新热点。

据泰国交通部介绍，除29日开通的部分外，曼谷地铁蓝线将在明年上半年实现在线延伸线全部开通，形成一“Q”字形地铁线路，预计能有效缓解曼谷的交通拥堵。

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