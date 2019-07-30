亚洲外交官谈所谓“美国优先”政策

从右往左，中国驻旧金山副总领事任发强、日本驻旧金山总领事宇山智哉、韩国驻旧金山总领事朴俊勇、和印度驻旧金山总领事潘达参加亚洲协会北加州分会的研讨论坛。

人民网旧金山7月29日电（邓圩 宫欣）当前，美国一些人打着“美国优先”的旗号，高举关税大棒，频频向亚洲、欧洲等国家挑起贸易争端。在此背景下，亚洲协会北加州分会于近日在旧金山市举办研讨论坛，邀请来自中国、日本、韩国、和印度的四位外交官共同探讨“美国优先”政策对亚洲各国和多边贸易体系的影响等问题。

近日举办的研讨活动邀请了四位外交官分别为：中国驻旧金山副总领事任发强、印度驻旧金山总领事潘达、日本驻旧金山总领事宇山智哉和韩国驻旧金山总领事朴俊勇。

中国驻旧金山副总领事任发强表示任何一个国家的元首把自己的国家利益放在首位都是自然和正常的，中国和其他国家也不例外。

任发强同时强调，国际合作同样十分重要。“如果‘美国优先’政策意味着美国将承担更多的责任，并在气候变化，跨境犯罪和非法移民等主题上进行更多的国际合作，那美国将赢得掌声。”他说。

印度驻旧金山总领事潘达表示如果“美国优先”意味着孤立主义政策，那么就是危险的，世界是一个大家庭，各国应该团结起来共同应对挑战。

韩国驻旧金山总领事朴俊勇在会上表示中国经济的繁荣发展为包括亚洲经济在内的世界经济做出了贡献，而中国丰富的文化遗产也丰富了人民的生活。他表示韩国一直是中国对外开放政策的主要受益者之一，而且他认为中国是韩国非常重要的合作伙伴，两国间有很多共同利益。

针对中国“一带一路”倡议，日本驻旧金山总领事宇山智哉表示“一带一路”正在加强各国联系，他支持改善基础设施建设，“在世界许多地方，包括非洲和亚洲在内，都需要建立更多的基础设施建设。因此，支持基础设施建设非常重要。”

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