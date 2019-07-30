进入“百日冲刺” 第二届进博会筹备工作进展顺利

新华网上海7月30日电（宋家慧）第二届中国国际进口博览会定于今年11月5日至10日在上海国际会展中心举办。本届进博会距离开幕已不足百天，目前各项筹备工作总体进展顺利，取得了阶段性成效。

从招展阶段转向招商布展阶段

据了解，第二届进博会仍由国家综合展、企业商业展和虹桥国际经济论坛组成。其中，国家综合展由受邀参展国展示其贸易投资领域有关情况，只展示不成交；企业商业展涵盖货物贸易和服务贸易；虹桥国际经济论坛包括主论坛和4场分论坛。此外，进博会期间，还将举办上百场配套活动。

商务部副部长、中国国际进口博览会组委会办公室主任、中国国际进口博览局局长王炳南日前在新闻发布会上介绍说，今年国家综合展展览面积3万平方米，目前已有61个国家确认参展，法国、意大利等15个国家确认担任主宾国。

今年进博会的企业商业展设置科技生活、汽车、装备、医疗器械及医药保健、品质生活、服务贸易、食品及农产品等7个展区。展览面积增至30多万平方米，但仍然是“一展难求”。王炳南说，目前，共有来自150多个国家和地区的3000多家企业参展，参展国家和地区以及企业数量均已超过首届。

中国国际进口博览局副局长孙成海表示，目前，第二届进博会筹备工作的重心已由招展阶段转向招商和布展阶段，进入临战前十分关键的时期。

王炳南介绍，招商工作全面启动。到目前为止，各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团和国资委、卫健委等已经组建了39个交易团、近600个交易分团。

据了解，今年进博会招商工作突出广泛性、精准性、市场性、便捷性与国际性几大特点。例如在会前举办展前供需对接会，让展客商提前沟通对接意向，并将供需见面与政策解读相结合，面对面洽谈与现场展示相结合，大大提高了政策传播效果与现场参与度。

7月26日，面向食品及农产品、医疗器械及医药保健展区的第二届中国国际进口博览会展前供需对接会在国家会展中心（上海）举行。这是此次进博会第二场展前供需对接会，近百家参展商、300余家采购商参会。 新华社记者 沈伯韩 摄

从备战阶段进入临战决战阶段

目前，第二届进口博览会已进入100天倒计时，各项筹建工作已经从备战阶段进入到临战决战阶段，上海城市服务保障工作也已全面进入高标准、快节奏、紧运行的备战工作状态。

这是在国家会展中心（上海）南广场上拍摄的进博会吉祥物“进宝”（7月23日摄）。新华社记者 方喆 摄

记者从相关部门了解到，目前，海关已发布了通关须知和支持进博会的13条便利措施，建立了专门的海关服务机构，依托跨境贸易大数据平台，提升展品通关的数字化、集约化、便利化、智能化水平。

安全，是进博会顺利举行的前提。上海市公安局党委副书记、副局长陈臻说，目前，公安机关已经完成38项安保重点任务。各级部门正对照总体方案和行动计划逐一明确责任，倒排时间节点，有序推进各项安保措施的落实。

据上海虹桥商务区管委会调研员、计财处副处长李毓纲介绍，国家会展中心（上海）周边配套基础设施工程项目等正在有序推进，时间节点可控。其中，围绕5G示范区建设，商务区范围内已新建改建5G基站等近200座，10月底前将全部投入使用，为第二届进口博览会提供高质量通讯保障和智慧应用保障。

根据进博会整体筹备工作的要求和安排，共青团上海市委牵头负责志愿者服务保障组。上海市团市委副书记邬斌介绍，今年还将按照5000余人的规模来招募长期管理岗位志愿者和会期服务岗位志愿者，计划在9月中旬完成大学生志愿者选拔工作。

此外，在交通出行、餐饮住宿、市容环境等多方面，上海市将以一流的城市环境和服务保障，迎接第二届进博会的到来。

从展上延续到展下 打造“永不落幕的进口博览会”

为放大进博会的“溢出效应”，打造“永不落幕的进口博览会”，上海打造了一批“6+365”常年展示交易平台，助力构建覆盖全球的进口贸易促进网络，加快打造联动长三角、服务全国、辐射亚太的进口商品集散地。

据悉，上海支持的首批31个“6+365”常年展示交易平台成效明显。自挂牌运营以来，共引进558家首届进博会参展商、13609种商品，截至7月15日，实现进口752亿元。其中，绿地全球商品贸易港共引进45个国家和地区、120家客商、超过22000种商品，其中包括首届进博会参展客商20家、300种商品。

绿地商贸集团董事长、总经理薛迎杰说，绿地全球商品贸易港很好地促成进博会上的展品变成商品，让市民能够便利地购买到进博会上的亮点产品，也为展商提供了一个能够长期接触中国消费者的场所。

这是上海绿地全球商品贸易港内部一景（7月25日摄）。新华社记者 沈伯韩 摄

在上海虹桥商务区主功能区物流片区，一座总建筑面积5.1万平方米的B型保税仓库眼下正在紧锣密鼓地施工建设中。东方国际集团进博会推进办公室主任张磊介绍说，这是目前国内开放程度最高的保税库，可同时满足保税延展和跨境电商平台的功能需求。

据了解，保税仓库将于今年8月底建成，计划在第二届进博会开幕之前局部投入使用。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)