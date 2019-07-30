新华社摩纳哥7月29日电 通讯：在首个全境覆盖5G的国家体验华为技术

新华社记者陈晨

在欧洲南部，地中海畔，有一个著名的“袖珍国”摩纳哥。去年，这里的游艇展第一次用上了5G网络；今年，它就成为全球首个全境覆盖5G的国家；明年，5G还将在这里著名的汽车一级方程式大奖赛中大显身手。

为这一切提供助力的是中国技术。来自中国华为公司的5G设备，使得5G信号遍布摩纳哥约2平方公里的国土上空。新华社记者来到这里，体验了5G网络的快捷，感受到当地政府和民众对5G新经济的期待。

全境通5G

2018年9月初，摩纳哥电信公司与华为正式签署了5G合作协议。3周之后，在摩纳哥游艇展期间建立了第一个5G覆盖区域，连接5G网络的无人机对游艇展进行了全方位高清直播。

由于摩纳哥国土面积仅有约2平方公里，5G网络覆盖全国仅需数十个基站即可。今年，这样一张网络就已建成并投入使用，摩纳哥电信在7月9日举行了5G商用仪式。该公司总经理马丁·佩罗内日前在接受记者采访时说，“摩纳哥是全球首个全境覆盖5G的国家”，“这具有象征性意义”。

这里的5G网络到底有多快？新华社记者“亲测”发现，摩纳哥电信提供的“5G超宽带网络”下载速度在400至600Mbps（兆比特每秒）之间，最高速度号称可达1496Mbps。相比之下，现在一些4G网络的峰值约为100Mbps。在这里用5G手机上网，平均下载速度可达4G的10倍。

这个5G网络由摩纳哥电信与华为合作部署，民众可以使用摩纳哥电信推荐的华为Mate20X或小米MIX3智能手机率先体验。

在摩纳哥电信营业厅里，记者遇到一位名叫亚历克斯的当地居民，他正向销售人员咨询5G手机和业务。亚历克斯说，自己想率先使用5G，是因为“5G具有快速和优质的特点，与未来的生活和工作息息相关”。他打算从摩纳哥电信推荐的华为和小米手机中选择一款。

技术中国造

谈到中国企业华为在摩纳哥5G建设中的作用时，佩罗内说：“华为在5G方面的技术位于世界最先进之列，不仅为我们提供了优质的技术和服务，更表现出愿意同摩纳哥紧密合作的态度。”

从3G、4G时代开始，华为就与摩纳哥电信展开合作。在华为的技术支持下，摩纳哥已经实现了数个“全球第一”，包括推出全球首个千兆固网业务、部署全球首个千兆移动网络等。

2019年2月，华为和摩纳哥电信签署了5G合作谅解备忘录，旨在加速部署摩纳哥的智慧城市服务，助力摩纳哥打造“5G智慧国”。

鲁杰罗·斯基亚维是摩纳哥电信公司一名年轻工程师，他说：“我所在的团队负责5G核心网络开发和维护工作，共有20多人。从去年9月开始，我们集中精力同华为公司合作开发5G业务，时间紧、任务重，这是我们面临的最大挑战。和华为的合作伙伴共事令我印象深刻，我们的合作过程很愉快。”

创造新经济

摩纳哥首席数字官弗雷德里克·让塔日前表示：“5G将为全球经济带来实际效益和就业岗位……如今摩纳哥率先迈进5G时代，相信它将创造出当下人们无法想象的新经济。”

在摩纳哥，5G网络确实已给民众生活带来实实在在的改变。摩纳哥电信正在用5G帮助公交部门建设智慧公交站，这有助于民众更好地掌握信息，提升出行质量。目前有一处公交站已经成功部署5G终端，未来还有32处公交站将陆续完成改造。

让塔介绍说，到今年年底，摩纳哥消防人员也将拥有连上5G网络的无人机，无人机实时传回清晰度达到4K标准的图像，将大大助力救援工作。5G网络还将用于2020年在摩纳哥举行的汽车一级方程式大奖赛。摩纳哥还致力于结合5G技术开发无人驾驶汽车，预计2021年投入使用。

“摩纳哥是一个很忙的国家，5G会让摩纳哥变得更忙。”佩罗内说，摩纳哥推出5G业务这段时间以来，个人用户增长不算太快，主要原因是可供选择的5G终端仍比较少，不过随着各种新型5G手机陆续面世，估计两年后摩纳哥电信“几乎一半的客户将使用5G”。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)