新华社首尔7月30日电 财经观察：贸易摩擦加重韩国经济阴影

新华社记者耿学鹏 何媛

韩国中央银行日前公布的数据显示，今年第二季度韩国经济环比增长1.1%，避免了经济“技术性衰退”。分析人士认为，受国际贸易局势及相关行业市场趋势影响，下半年韩国经济形势不容乐观，尤其是不断发酵的韩日贸易摩擦令韩国经济前景面临更多风险。

第一季度韩国经济环比萎缩0.4%，创2008年第四季度以来最差表现。第二季度经济恢复增长，从而避免了连续两个季度经济萎缩的“技术性衰退”，但韩国经济前景依然堪忧。

本月18日，韩国央行把全年经济增长预期从2.5%下调至2.2%，同时紧急降息25个基点以提振经济。

统计显示，第二季度韩国经济增长的主要动力来自政府财政刺激，而私营部门贡献率则为负值。韩国央行官员表示，影响经济前景的关键因素之一是私营部门第三季度能否有起色。

作为典型的出口导向型经济体，韩国月度出口额自去年12月起连续7个月同比下降。韩国关税厅数据显示，7月前20天出口额与去年同期相比减少13.6%，月度出口“8连降”几成定局。

韩国产业研究院在《2019年下半年经济和产业展望》报告中预计，今年下半年韩国13个主力产业的出口额预计为2276.6亿美元，与去年同期相比下降7.4%。

尤其是受到国际市场芯片价格下滑以及外部产业环境的影响，韩国半导体产业表现疲软。半导体产业是韩国经济支柱产业之一，约占韩国出口的五分之一。韩国科技信息通信部数据显示，今年6月半导体出口同比大幅减少25.3%。

雪上加霜的是，日本政府本月初宣布对出口韩国的三种半导体产业原材料加强管制，韩国半导体产业在这些原材料上均对日本有着非常高的依赖度。美国投资银行摩根士丹利近期的一份分析报告认为，日本对韩出口管制将令韩国相关产业面临供货吃紧和成本上升困境，进一步加重韩国经济下行压力。

此外，韩日贸易摩擦迄今仍在不断发酵。有消息称，日本正考虑把韩国整体移出享受贸易友好政策的“白色清单”。韩国官员表示，这或将影响逾千种商品的贸易。

韩国央行行长李柱烈表示，央行本月做出全年经济增长预期时，并没有全面计入贸易摩擦因素。韩日摩擦如果进一步恶化，必将给经济带来负面影响，央行可能将再次下调韩国今年经济增长预期。

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