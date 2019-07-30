美国加州因大鸟撞高压电线引发大火

人民网讯 据美国中文网综合报道，从28日开始燃烧的加州奇诺岗Chino Valley大火的过火面积达到156英亩，并烧毁了至少一栋房屋，消防部门29日表示，这是由一只大型鸟类撞击高压电线引起的。目前大火已经扑灭80%。

Chino Valley Fire在Twitter上发布起火原因，称在击中电源线后，一只大鸟导电起火，倒在地上并点燃了干草，该推文接着说，消防官员和SoCal Edison代表检查了电线杆并得出结论，电力杆上没有安装变压器，也没有像最初报道的那样由变压器导致火灾。

截至29日，大火烧毁了156英亩，至少损坏了奇诺岗的一处住宅。消防员还在与火焰作斗争，大火已经被80%扑灭。该场大火没有导致人员撤离，也没有人员受伤。干燥，炎热的天气促成了29日下午的大火蔓延，风力助长了火势扩大。火焰蔓延迅速靠近附近房屋，Miramonte Court的一栋房屋受到严重破坏。消防队员用水迅速控住住了火焰向其他房屋延伸的势头。（老任）

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