美国智库举行研讨会聚焦中美地方合作

人民网华盛顿7月29日电 （记者章念生 胡泽曦）当地时间29日上午，美国知名智库布鲁金斯学会举行以“美中关系：来自城市与地方州的观点”为主题的研讨会，美国俄勒冈州州长凯特·布朗、密苏里州前州长包龙图（Bob Holden）等参加会议。与会政界、学界代表一致认为，当前美国对华贸易摩擦给美国地方发展造成了负面影响，两国省州、城市应排除干扰，继续加强交流，保持合作关系。

凯特·布朗指出，俄勒冈经济对贸易的依赖度位列全美前十，中国是俄勒冈最大贸易伙伴。当前，美中贸易摩擦影响大宗商品价格，有损该州对华出口。“这种影响非常不利，尤其是在农业领域。农业本是俄勒冈经济的一大动力源。”布朗表示。

包龙图表示，关税对美国内陆地区造成的打击尤其明显，反映在农业、制造业等不同领域。目前该地区农民非常忧虑，担心如果对华农业联系一旦失去将难以重建，而这将影响从湖区到墨西哥湾整个区域的发展基础。洛杉矶负责国际事务的副市长贺琪珍（Nina Hachigian）介绍称，当地港口运营、吸引中国投资、旅游等领域都受到了对华贸易摩擦的影响。

当前，美国国内出现一股不健康声音，要求对华“脱钩”、减少中美两国间社会人文交往。对此，出席研讨会的嘉宾纷纷表示反对。布朗表示，俄勒冈为拥有全美第一座苏州风格园林而自豪，中文沉浸式教育项目也让当地学生受益。她强调：“我们认为这样的联系具有长期重要性……我们将继续致力于对之进行投入和建设。”

包龙图目前是美国中西部美中协会会长，该协会代表20个地方州积极发展对华关系，尤其是致力于加强双方文化、教育、商业联系。包龙图指出：“就处理对华关系而言，最糟糕的就是选择关门。一旦选择关门、建墙，释放的信息是对共同合作没有兴趣，我不认为这符合美国自身的利益”。

美国国务院前全球政府间事务特别代表雷塔·刘易斯曾负责帮助美国州政府和地方官员建立对外合作关系。她在研讨会上表示，确保美中地方交流大门继续敞开，其重要性正在上升，双方需要探讨如何继续将这一关系置于优先位置。

布鲁金斯学会高级研究员杜大伟指出：“中国经济目前保持较高增速，在可预见的未来，中国仍将是美国企业增长最快的重要市场。如果选择脱离这一市场，将会对美国经济产生切实影响。”

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