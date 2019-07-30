俄总参作战总局局长说美私人军事公司盗卖叙利亚石油

新华社莫斯科7月29日电俄罗斯武装力量总参谋部作战总局局长鲁茨科伊29日在莫斯科对媒体说，美国私人军事公司在叙利亚东部幼发拉底河东岸地区非法开采走私属于叙合法政府的石油。

塔斯社援引鲁茨科伊的话报道说，美国私人军事公司在叙利亚除培训武装人员外，还在幼发拉底河东岸地区抢占了属于叙合法政府的油田和石油设施。近期这些设施内的美国雇佣兵大幅增加，目前已超过3500人。

鲁茨科伊说，实际上美国人做的是从极端组织“伊斯兰国”手中抢来的石油走私生意，并得到了打击“伊斯兰国”国际联盟的空中掩护。美国人从幼发拉底河东岸的多个油田开采并卖出石油，所得收入大部分用于扶持非法武装、在叙煽动反政府情绪等。

目前，叙利亚东部幼发拉底河以东大部地区由库尔德武装“人民保护部队”领导的“叙利亚民主军”控制，后者得到了美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟的支持。

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