全球变暖使古老的约书亚树面临灭绝

新华社洛杉矶7月29日电 生长在北美西南部沙漠地区的约书亚树，从250万年前的更新世就出现在地球上，历史比猛犸象还要悠久。但一项新研究表明，如果不采取强有力的行动控制全球变暖，这种古老树种可能在本世纪末之前就会灭绝。

美国约书亚树国家公园以这种叶子像短刀的植物得名，每年吸引数百万人游览。在一篇新近发表于线上杂志《生态圈》的论文中，研究人员以这个公园内4000多棵约书亚树为对象，通过不同方法研究全球变暖对这种树的影响。

结果发现，在碳排放控制最好的情形下，预计到2070年这里的约书亚树生长地约有19%还能得以留存，而最差情形下届时这种树木的生长地只能剩下0.02%。

美国加利福尼亚大学里弗赛德分校研究人员根据志愿者们收集的资料发现，当前该树种生长地已逐渐迁移到公园内海拔更高、气温更低和更潮湿的地方。在气温较高、湿度较低的地方，成年树周围生长出的小树苗变少，长出来也不易成活。

约书亚树有的可存活长达300年，原因之一是它们能存储足够多水分以度过旱季，然而小树和种子就没有这么强的储水能力。随着全球变暖，持续性的干旱会变得更频繁，因此小树可能无法度过旱季。研究人员认为，迅速采取行动减少温室气体排放、延缓全球变暖是拯救约书亚树的重要途径。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)