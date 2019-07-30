美“大蒜节”枪击案嫌犯年仅19岁 疑为白人至上主义者

人民网旧金山7月29日电（邓圩 宫欣）当地时间7月28日，美国旧金山湾区的吉尔罗伊大蒜节上发生枪击事件，嫌犯被当场击毙。该事件造成包括嫌犯在内的4人死亡，十多人受伤。

被警方现场击毙的枪手身份确认为吉尔罗伊当地居民19岁的Santino William Legan，案发当天他携带“AK-47型”突击步枪，穿过一条小溪，切断公园的围栏，以此避开了金属探测器和其他安检措施得以混入会场，并随机向人群扫射。

枪声响起后不到一分钟的时间内，现场巡逻的三位警察与嫌犯进行交火，最终用手枪将嫌犯击毙。

另外三名死者为一名6岁男孩，一名13岁的女孩和一名20多岁的男子。

警方表示，Santino William Legan在袭击中使用的半自动步枪是7月9日在内华达州合法购买的。Legan最初来自吉尔罗伊，但在内华达州与家人生活了一段时间。

据报道，在案发前嫌犯疑似在社交媒体上发布了一张大蒜节活动的照片，并配文称“大蒜节日时间，因为价格过高而被浪费了”的字句。同日，他还在网上分享了一本关于白人至上主义的书籍。

这张照片发布不到一小时，警方收到第一个关于大蒜节发生枪击事件的报警电话。目前，该社交账户已被删除，照片不再可见。

周一，警方搜查了嫌犯家在当地的一所房子，目前仍在确定其作案动机。

联邦调查局（FBI）的副特别探员Craig Fair说，FBI正在确定嫌犯是否有任何意识形态目标，或者是否与任何团体有牵连。

据悉，嫌犯的父母住在当地丘吉尔广场附近的一幢浅灰色的房子里，距离大蒜节举办地不到两英里。

65岁的嫌犯邻居，Elia Scettrina表示，嫌犯一家都很喜爱拳击，他们还把车库改成了拳击馆。Scettrini表示嫌犯刚从吉尔罗伊高中毕业，“我很震惊发生了这种事情”Scettrina说，“他们是一个非常非常好的家庭。”

现场目击者曾表示现场还有第二个嫌犯，吉尔罗伊警察局局长Scot Smithee表示警方正在调查线索，当局还没有任何证据证实有“潜在的第二个嫌犯”。Scot Smithee说：“我们收到了多份报告，说可能有其他人和他在一起，他们是这样或那样跑的，但不同的人给出了不同的版本，所以我们现在真的不知道。”

位于旧金山东南80英里处的吉尔罗伊市拥有5万的居民，被称为“世界大蒜之都”。一年一度的“大蒜节”是该地最著名的美食节之一，已经举办了41年。今年的“大蒜节”在三天内吸引了约有10万人参加，几乎是吉尔罗伊市人口的两倍。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)