“中国一次次证明了自己的跨越能力”——访“图灵奖”得主劳伊·雷迪

雷迪一再用“跨越”和“迷人”来形容他对中国科技进步的感受。雷迪感慨道：“每次我去中国，都对中国的变化感到震惊。而且，所有这些创新都是独一无二的，都具有中国特色。”

对劳伊·雷迪的采访定在上午9时30分。当天凌晨近4时，他怕自己的办公室不好找，又细心地给本报记者写了一封电子邮件。“我一天工作14个小时，只要醒着就工作。”见到记者后，这位82岁高龄的计算机科学家笑着解释说。

多年来，雷迪一直关注着中国的科技发展。前不久，雷迪刚从中国访问归来，先是在成都做了一场学术演讲，随后又赴天津参加世界智能大会。雷迪说：“我平均每年去中国两次。访问中国感觉特别放松，我早就习惯了和中国学者一起工作。”

雷迪出生于印度，1966年在美国斯坦福大学取得计算机科学博士学位。雷迪自1969年在卡内基梅隆大学从事教学研究工作至今，其间担任过该校计算机科学学院院长。1994年，他因设计和制造大规模人工智能系统，获得图灵奖。

雷迪与中国结缘已有30多年。他回忆道，早在上世纪80年代，就有中国学者到卡内基梅隆大学求学或访问，其中便有后来曾任浙江大学校长的计算机科学家潘云鹤。中国改革开放以来，随着中国对外交往日益增多，雷迪与中国同行的交流更加频繁，并成为中国工程院外籍院士，还担任该院的学术刊物主编。

雷迪深知发展中国家发展科技事业的不易，所以非常重视在发展中国家普及高新技术。上世纪90年代，微软在北京设立亚洲研究院，雷迪受邀担任顾问。大量计算机领域的优秀创新人才从这里走出。微软亚洲研究院20年来共有4任院长，其中3位是雷迪的学生。

2000年，在雷迪和中国学者的共同倡议下，中国教育部和美国自然科学基金等共同设立中美科学家“百万册数字图书馆”项目。雷迪为参加该项目的中方人员免费提供技术培训，积极促进中国传统文化在世界传播。2015年，雷迪被授予中国政府友谊奖。

谈到中国发生的巨变，雷迪用中国留学生的代际变化给记者举例。上世纪80年代，一位来自复旦大学的博士后到卡内基梅隆大学访问。雷迪回忆说：“当时，他的英语不太好。我就放慢语速向他解释，今天应该做什么工作。我第二天早上到办公室，看到他还坐在那里。他见到我说，任务已经完成了。中国学生实在太棒了。充满智慧和愿意奉献的人才，不论怎样都会崭露头角。”如今，雷迪身边有越来越多的中国学生，他们初到美国时的语言能力和眼界早已青出于蓝而胜于蓝。在他看来，这正是改革开放给中国带来的改变。

交谈中，雷迪一再用“跨越”和“迷人”来形容他对中国科技进步的感受。“中国已经进入了移动支付时代，而一些国家还习惯于使用银行卡。”雷迪感慨道：“中国一次次证明了自己的跨越能力。实在无法想象，中国从零开始发展超级计算机，用10年左右时间造出高速列车。每次我去中国，都对那里的变化感到震惊。而且，所有这些创新都是独一无二的，都具有中国特色。”

（本报华盛顿电）

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