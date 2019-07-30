以色列和美国成功实弹测试“箭-3”反导系统

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡28日说，以色列和美国在美国阿拉斯加州成功完成“箭-3”反导弹系统实弹拦截测试。

内塔尼亚胡在声明中说，以美完成3次秘密测试，“箭-3”反导系统表现出色，“正中靶心”。

测试中，“箭-3”反导系统以“前所未有的高度和速度”在大气层外摧毁目标。“今天，以色列具备应对从伊朗或其他任何地方发射的弹道导弹的能力，”声明说，“我们的敌人应该知道，我们能够打败他们。”

“箭-3”系统原定去年在阿拉斯加测试，因技术问题推迟。法新社援引以色列国防部声明报道，“箭-3”系统拦截测试之所以选在阿拉斯加，是为测试部分可能无法在以色列全面展现的能力。

按以色列国防部的说法，“箭-3”系统在测试中与美国AN/TPY2型X波段雷达成功同步。

美国驻以色列大使戴维·弗里德曼28日出席以色列内阁会议，与以方内阁部长们一同观看“箭-3”系统在阿拉斯加测试的视频。

“箭”式反导系统由以色列和美国联合开发，旨在在大气层外拦截洲际导弹、特别是携带核弹头和生化弹头的导弹。这一系统属于以色列着力构建的多层次反导弹体系，与“大卫弹弓”和“铁穹”系统分别防御远程、中程和短程导弹威胁。

“箭-3”系统2015年12月首次在测试中成功拦截目标，2017年在以色列空军基地部署。今年1月，以色列和美国在以色列中部军事基地做“箭-3”系统测试，成功发现并拦截模拟目标。

以色列官员说，现在部署的“箭-3”系统是较早版本，升级后的系统将强化防御能力。

就“箭-3”系统在阿拉斯加的测试，美国国防部导弹防御局局长约翰·希尔说，美方致力于协助以色列政府升级导弹防御能力，捍卫以色列国家安全并保护这一地区部署的美军免遭“新生威胁”。

媒体分析，以色列“箭-3”系统主要针对可能从伊朗或叙利亚发射的弹道导弹。美国多次指认伊朗试射弹道导弹，没有获得伊朗证实。伊朗强调，伊朗导弹项目属于防御性质，依据本国防卫需要而设定，没有任何联合国安全理事会决议禁止伊朗开发或测试弹道导弹。（陈立希）（新华社专特稿）

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