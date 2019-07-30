特朗普与英首相约翰逊首次通话谈“脱欧”

美国白宫29日发表声明称，总统特朗普26日与英国首相鲍里斯·约翰逊通电话，双方同意在英国“脱欧”后加强双边经济关系。

据白宫介绍，这是约翰逊就任首相以来，两人的首次正式沟通。

这份声明说，两国领导人讨论了继续加强美国和英国之间特殊关系的重要性。双方同意在英国脱离欧盟后“立即深化和扩大双边经济关系”。

现年55岁的约翰逊24日正式就任英国首相。作为“脱欧派”领袖，他曾多次强调英国必须完成“脱欧”，即使这样做的代价是“无协议脱欧”。

约翰逊23日击败对手当选保守党领袖时，特朗普曾通过社交媒体表示祝贺，但白宫方面并未发布相关正式声明。

两人的上次通话是在今年6月初。当时正在访英的特朗普提出与约翰逊会面，但后者以忙于竞选事务为由拒绝。此后双方进行了约20分钟的通话。（记者 陈孟统）

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