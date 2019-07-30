阿富汗总统谋连任 竞选搭档遭武装人员袭击受伤

阿富汗总统阿什拉夫·加尼28日启动连任竞选。但他的竞选搭档、副总统候选人阿姆鲁拉·萨利赫同一天在首都喀布尔遇袭负伤。

阿富汗内政部29日确认，针对萨利赫所处办公楼的袭击致死至少20人。

【总统竞连任】

阿富汗总统选举定于9月28日举行，是塔利班政权2001年倒台以来阿富汗第四次选举总统。为期60天的竞选活动28日开始。

加尼寻求连任，在喀布尔面对支持者讲话，“我为什么再次竞选，因为想把阿富汗打造成地区贸易和文明中心”，承诺阿富汗最终将不依赖外国援助。

加尼的竞争对手包括阿富汗政府首席执行官阿卜杜拉·阿卜杜拉、前情报官员哈尼夫·阿特马尔和前总理古勒卜丁·希克马蒂亚尔。

路透社报道，加尼胜算比较大。一些阿富汗人认可他推行的政策，包括反腐败。

【搭档遇袭击】

加尼的竞选搭档、副总统候选人萨利赫28日在首都一幢办公楼内遇袭受伤。

阿富汗内政部发言人纳斯拉特·拉希米28日说，武装人员下午5时引爆汽车炸弹，然后闯入萨利赫所属党派的办公楼。萨利赫遭弹片击中受伤，随后被转移至安全地点。

阿富汗政府向记者展示的一张照片显示，萨利赫坐在一座花园中，右臂受伤。

萨利赫曾出任阿富汗国家情报局局长、国家安全局局长，坚定支持打击塔利班。

加尼在社交媒体“推特”留言：“我的兄弟……副总统候选人阿姆鲁拉·萨利赫在国家敌人发动的袭击中活了下来。我们都松了口气。”

拉希米29日说，袭击致使至少20人丧生、大约50人受伤。安全部队与武装人员在那幢4层建筑物中交火超过6个小时，击毙数名武装人员，解救超过150名平民。

【塔利班设阻】

暂时没有任何组织或个人宣称发动袭击。塔利班和宗教极端组织“伊斯兰国”近几周在首都发动袭击。

路透社报道，萨利赫遇袭凸显这次总统选举所面临的安全风险。

塔利班近期强化攻势。美联社报道，塔利班控制阿富汗近一半国土，几乎每天都会发动袭击，主要针对阿富汗安全部队和政府官员。

塔利班抵制总统选举，长期以来拒绝与政府直接对话，指认阿富汗政府是美方“傀儡”。

这一武装组织设在卡塔尔首都多哈的办事处发言人苏海尔·沙欣说，总统选举只会令阿富汗的问题更加严重。他28日确认，不会与政府直接对话，认定阿富汗政府先前所说对话两周后举行“不属实”。

阿富汗政府和平事务国务部长阿卜杜勒·萨拉姆·拉希米27日说，阿富汗政府有望两周后在某个欧洲国家与塔利班直接对话。政府打算派出一个15人小组。

但是，按沙欣的说法：“阿富汗内部对话只能在外国军队宣布撤出以后启动。”

由卡塔尔和德国斡旋，大约70名塔利班代表和阿富汗不同领域人士7月上旬在多哈参加阿富汗内部和平会议。对阿富汗政府官员，塔利班只认同他们以“个人身份”参会。（杜鹃）（新华社专特稿）

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