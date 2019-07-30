日韩关系紧绷累及民间往来 韩暂停部分赴日航线

大韩航空公司29日确认，将暂停运营韩国釜山和日本札幌之间的航线，原因是韩日关系紧张导致客流量减少。

大韩航空公司不是唯一一家近期暂停韩日航线的韩国航空运营商。

另据日本共同社报道，韩国多座城市暂停与日本城市之间的人员交流。

【航线停】

以大韩航空一名发言人为消息源，路透社29日报道，这家韩国最大航空运营商打算从9月3日起暂停釜山-札幌航线，考虑从8月中旬开始减少韩日航线的航班班次或者更换较小型客机。

韩国德威航空公司决定9月中旬以前暂停5条赴日航线，涉及佐贺县、熊本县和大分县。这家廉价航空运营商5月底暂停韩国大邱和日本佐贺之间的航线。

共同社以一名熊本县政府官员为消息源报道，德威航空告知将暂停飞往熊本的航线，原因是韩日关系持续紧张导致许多韩国人打消赴日旅游念头。“我担心这种情况会延续。”

韩国国际航空快运公司运营的韩国首都首尔至日本岛根县的包机线路同样暂停，大批日本西部地区的酒店订房取消。

日本国家旅游局数据显示，去年访日游客中，韩国人居第二位，占24.2%。一名岛根县政府官员说，去年访问岛根县的外国游客中，韩国人占20%。“如果局势持续紧张，我们今年暑假将遭遇严重损失。”

【交流断】

韩国和日本多座“姊妹城市”人员交流活动同样暂停。

日本政府4日起限制对韩出口三种半导体工业材料，同时准备将韩国排除出获得贸易便利的“白色清单”。韩方指认日方旨在报复韩国法院判处日方企业赔偿第二次世界大战期间遭强征的韩国劳工，日方否认。

韩国第二大城市釜山市政府28日确认，将暂停对日政府间交流，包括暂停与日本长崎县签署“友好交流”协议。

这一决定招致日本内阁官房长官菅义伟批评。他29日告诉媒体记者：“尽管日韩政府之间关系紧张，但市一级往来和人员交流应该继续。”

日本中部岐阜县大垣市政府说，20名韩国昌原市学生原计划来大垣交流4天，但因“两国关系紧张”推迟行程。

共同社报道，这项交流1996年开始，韩国学生赴日后参加足球比赛、留宿民居。昌原市一家运动员联合会26日向日方提议推迟本年度学生访日行程。

韩国瑞山市和日本天理市1991年结成姊妹城市。瑞山市政府28日下午向天理市政府发送电子邮件，告知“双边关系非常紧张，非常遗憾地取消”接待日方交流生的计划。8名日本初中生原定30日访问瑞山。天理市长并河健建议韩方尽快重新启动这类交流。（杜鹃）（新华社专特稿）

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