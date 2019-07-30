逾130名非法移民受困港口 意大利向欧盟寻“分摊”

意大利政府28日拒绝意大利海岸警卫队船只“布鲁诺·格雷戈雷蒂”号上超过130名非法移民上岸。

意大利副总理兼内政部长马泰奥·萨尔维尼先前说，待欧洲联盟其他国家同意接收非法移民，意大利政府才会允许他们上岸。

【寻求分摊】

意大利运输部长达尼罗·托尼内利28日在一份声明中说，“布鲁诺·格雷戈雷蒂”号27日晚停靠在西西里岛东部的奥古斯塔港，是“军方船只”应遵循的“正常程序”。“欧洲联盟目前必须采取行动，因为移民问题让整个欧洲大陆关切。”

意大利巡逻队25日晚从两艘简陋船只上救出大约140名非法移民，那两艘船只先前从利比亚出发。意大利巡逻队随后把非法移民转移至海岸警卫队船只“布鲁诺·格雷戈雷蒂”号。

多名非法移民由于健康问题获准登陆接受治疗，包括一名怀孕7个月的女性及其丈夫和两个孩子。

萨尔维尼26日说，欧盟其他成员国接收那些非法移民以前，那些人不能离开“布鲁诺·格雷戈雷蒂”号。法新社报道，“被困”在船上的不只非法移民，“布鲁诺·格雷戈雷蒂”号上的船员同样无法登岸。

萨尔维尼就任一年多来对非法移民采取一系列强硬举措，使入境非法移民人数大幅下降。意大利政府6月颁布政令，授权内政部以安全和公共秩序承受风险为由拒绝救援船只进入意方领海，对违规船只处以最高5万欧元（约合38.3万元人民币）罚款。

【并非首次】

在意大利海军前中将朱塞佩·德乔治看来，“布鲁诺·格雷戈雷蒂”号船员尽管面临诸多困难，“光荣”完成作为海岸警卫队员的职责、即在海上保护人的生命。

德乔治2013年指挥“我们的海”救援行动。那是一次军事人道主义行动，旨在缓解西西里海峡附近的人道主义紧急状况。

“布鲁诺·格雷戈雷蒂”号不是意大利政府首次拒绝靠岸的意大利海岸警卫队船只。2018年8月16日，“迪乔蒂”号从地中海一艘非法移民船救起190人。就如何收容那些非法移民，意大利与欧盟其他成员国“嘴仗”不断。意大利方面一度威胁减少或停止缴纳欧盟“会费”。

除一些急需医治的人和未成年人先后获准登陆意大利，船上大约150名非法移民当月26日获准上岸，同意收容他们的是欧盟成员国爱尔兰、非欧盟国家阿尔巴尼亚和意大利教会。（王逸君）（新华社专特稿）

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