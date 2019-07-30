巴基斯坦召见印度外交官抗议印方违反停火协议

新华社伊斯兰堡7月29日电（记者蒋超）巴基斯坦外交部29日召见印度驻巴基斯坦副高级专员高拉夫·阿卢瓦利亚，对印方28日在克什米尔地区违反停火协议并造成巴方人员伤亡表示抗议，要求印方遵守双方2003年达成的停火协议。

巴基斯坦外交部当天发表声明说，28日晚，印度军队在克什米尔实际控制线附近用重型武器袭击巴方一侧平民居住区，造成1人死亡、4人受伤。

巴基斯坦外交部发布消息说，巴外交部29日在召见阿卢瓦利亚时对这一事件予以谴责，要求印方遵守双方2003年达成的停火协议，敦促印方允许联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组根据联合国安理会决议发挥其作用。

另据印度媒体报道，印巴双方28日晚在克什米尔实际控制线附近发生交火，造成印方一侧1名平民死亡、2人受伤。

1947年印巴分治后，两国为争夺克什米尔地区发生过两次战争。2003年，双方在克什米尔实际控制线一带达成停火协议，但此后双方仍时常指责对方破坏停火协议。

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