多国部队在尼日利亚与“博科圣地”交火致多人死伤

新华社阿布贾7月29日电（记者郭骏）尼日利亚军方29日说，由尼日利亚、喀麦隆、尼日尔、乍得等国组建的多国部队当天在尼东北部博尔诺州与极端组织“博科圣地”武装分子发生交火，打死10名武装分子。多国部队方面有1人死亡、5人受伤。

尼日利亚陆军发言人蒂莫西·安提加在一份声明中说，约30名“博科圣地”武装分子当天潜入博尔诺州巴加镇，企图对多国部队一处军事基地发动突袭，但被提前识破。双方展开枪战，10名武装分子被当场打死，多人负伤逃跑。多国部队方面有1名士兵死亡，5人受伤。

安提加说，多国部队将继续加强对“博科圣地”的打击，逐步清除该组织在乍得湖盆地的据点。

本月以来，“博科圣地”已在博尔诺州制造了多起袭击。27日，该州3个村庄遭遇“博科圣地”武装分子袭击，造成至少55人死亡。18日，一个在尼日利亚从事人道主义救援的非政府组织车队在博尔诺州遭遇“博科圣地”袭击，导致1人死亡，6人被绑架。17日，一支参加完演习的尼军部队在返回基地途中遭遇“博科圣地”伏击，5名军人在交火中死亡。

成立十余年来，“博科圣地”频繁出没于尼日利亚东北部，并对周边的乍得、尼日尔、喀麦隆等国构成安全威胁。2016年7月，尼日利亚、喀麦隆、尼日尔、乍得等国组建的多国部队开始对“博科圣地”进行打击，在一定程度上限制了其活动能力和范围。

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