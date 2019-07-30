欧洲刑警组织与多国合作查获大批非法贩运文化物品

新华社海牙7月29日电（记者王雅楠 刘芳）欧洲刑警组织29日发布公告说，该组织与近30个国家的海关和其他执法机构合作，于去年10月采取打击非法贩运文化物品行动，共查获超过1.8万件非法贩运文化物品，逮捕涉案人员59人。
公告说，此项行动于去年10月22日至30日展开，获得国际刑警组织和世界海关组织的支持。来自多国的数千名警察和海关官员参与了行动。查获的文化物品的类别涵盖家具、钱币、画作、乐器、雕塑等，其中部分物品是文物。查获的大部分文化物品来自欧洲。
公告还说，在线非法贩运文化物品是行动面临的关键挑战。目前，越来越多的犯罪集团利用网站、社交媒体等平台销售来源非法的文化艺术品。
欧洲刑警组织是欧盟内设机构，成立于1993年，总部设在荷兰海牙，主要任务是加强欧盟成员国之间在打击跨国犯罪方面的合作。
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