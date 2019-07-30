外交部发言人答记者问

望美为经贸磋商取得进展营造有利条件

新华社北京7月29日电 （记者吴嘉林）外交部发言人华春莹29日在例行记者会上回答相关提问时表示，为落实中美两国元首大阪会晤达成的重要共识，双方即将举行第12轮中美经贸高级别磋商。中方希望美方采取具体措施落实好承诺，为双方经贸合作和磋商取得进展营造有利条件。

评美国要求世贸组织改规则

任性狂妄 自私自利

据新华社北京7月29日电 （记者吴嘉林）针对美方就世贸组织（WTO）涉发展中国家地位问题发布备忘录、要求世贸组织90天内改变规则，外交部发言人华春莹29日表示，世贸组织不是任何一个国家或少数几个国家说了算的，美方言行进一步暴露了美国的任性狂妄和自私自利。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，26日，美方就WTO涉发展中国家地位问题发布一份备忘录，要求世贸组织90天内改变规则，不然美方可能单方面采取行动。备忘录中也多次提及中国。中方对此有何评论？

“世贸组织不是任何一个国家或少数几个国家所有的，也不是任何一个国家或少数几个国家说了算的，而是要尊重全体成员的普遍意愿。事实上，很多世贸组织成员已经多次就这一问题作出回应。”华春莹说。

她表示，“特殊与差别待遇”是世贸组织核心价值和基本原则的重要体现。大多数世贸组织成员都主张，无论世贸组织怎么改革，都必须维护这些核心价值和基本原则。美方曾在世贸组织先后提交两份类似提案，每次都是碰了一鼻子灰。美方应有自知之明，清楚这种主张是不得人心的。

她还表示，作为世界上最大的发展中国家，中国坚持发展中国家定位，不是回避应尽的国际责任，而是在主张发展中国家的基本权利，也是在维护国际公平正义。

“相信大家的感受和我一样，美方这次就WTO涉发展中国家地位的言行进一步暴露了美国的任性狂妄和自私自利。这种做法与其作为‘世界第一大国’的地位是不般配的。”华春莹说。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)