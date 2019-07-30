原标题：面对经贸摩擦 中国青年应有的态度

“美国发起的贸易战，并非要点保护费那么简单，是来要命的！你愿意像苏联一样‘死’给它看吗？”

“如果遭遇赴美留学、工作的暂时不便，就举手投降，那不是一个中国青年应有的认知。”

“赚快钱看上去光鲜亮丽，但国家需要更多脚踏实地作贡献的人才。”

不久前的一天，复旦大学沈逸教授以《把握大时代的战略机遇 实现个人与国家民族的双赢》为题，为同济大学的学生带来一堂生动的讨论课。中美经贸摩擦的“战火”不只影响着人们的“钱袋子”，这位教授希望能“抚慰”年轻人焦灼的心。

中美1979年建交以来，虽有过小打小闹，但两国关系一直是比较“风调雨顺、和谐共处”的，甚至还度过“蜜月期”。直到一年多前，美国政府单方面挑起并不断升级这场经贸摩擦，给两国经贸关系和世界经济发展带来了损害。

一年来，中美经贸摩擦的形式不断变化。沈逸告诉同济大学学生，美国希望通过这种方式一劳永逸地彻底解决声称中国对美国的威胁。所谓的“修昔底德陷阱”是美国对华的战略争论点之一。美国挑起这场摩擦，既有中国崛起因素，也有一些政客认为美国在两国经贸关系中“吃了亏”。

以苹果手机为例：一部手机，美国负责设计研发，韩国、日本负责电子元器件，中国参与其中，承担采购部分零部件和组装的环节，最终，在全球化生产过程中美国拿了大头。但由于美国不同阶层之间的利益分配出了问题，资本拿走了大头，他们力图把国内的矛盾和不满转嫁于中国。

2018年以来，中国学者被美方吊销访美签证、遭FBI骚扰的案例越来越多。有人担心在这种形势下，赴美留学、就业会遭遇不便。同济大学艺术与传媒学院学生林昕宜对此提出了自己的顾虑：“当个人利益要为国家利益作出牺牲时，青年应该如何调整自己的心态？”

沈逸说，“举手投降”，不是一个中国青年应有的认知。内心对于国家的认同需要转化为真实的信仰和行动，要忍受暂时的不便，保持一颗奋斗向上的心，勇于投身实践，在为国家发展贡献力量的同时实现自我价值。

一些学生发现，社交平台上出现了抵制美国产品的声音。在沈逸看来，虽然这是一种很朴素的情感，但一定要理性看待当前中美关系。中国跟美国进行战略博弈，我们最大的底牌是向世界经济和世界市场日趋开放，确立我们的优势，让美国支付相应的代价，没有必要人为地去煽动一些情绪。

沈逸分析，随着中国和美国实力差距持续缩小，博弈才会真正展开。“在城邦国家时期，如果一个人离开城邦，在外面独自生存的话，他要么是个圣人，要么是个野兽。”他以古希腊思想家亚里士多德的名言“离开城邦，非神即兽”和儒家经典“修齐治平”告诉当代青年，个人是不可能脱离国家而独立生存的。“只有将个人的发展与国家、民族的发展相统一，才能真正实现自我价值。”面对短期的困难和波动，要清楚美国在贸易战中提出的要价，不是小打小闹，应该坚定立场，风物长宜放眼量，避免局限于眼前的小确幸，不要被暂时的挫折和困难所击倒。

“面对贸易摩擦，我们需要在自己的专业学习上深耕，闯出一番天地，报效祖国。”沈逸说，短期内要让美国人克服一时的偏见，放下“老大”的焦虑还很难。面对这场摩擦，中国会打得比较辛苦，但不是没有优势——政府的治理能力，百姓的勤劳勇敢，中国的人口红利、基础设施、完备的职业教育体系，都是属于我们的“王牌”。

“今天中国青年所享有的生活条件、外部的环境是前人无法想象的，但同时肩负的历史责任也是空前的！”沈逸寄语年轻人：“在一个风云际会的大时代，每个人都能找到自己的时代坐标。我们要用实力作出精准回应，向世界展示中国诚意！”

中国青年报·中国青年网记者 温维娜 李想 实习生 马一潇 来源：中国青年报

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