伊朗核问题全面协议联合委员会特别会议7月28日在奥地利维也纳举行，讨论全面协议执行相关问题。各方代表在会议上重申，“将寻求在联委会框架内解决履约相关问题，确保完整、有效执行伊核协议”。

本次会议由欧盟对外行动署秘书长施密特主持，伊朗副外长阿拉格希、俄罗斯副外长里亚布科夫以及英、法、德三国相关官员与会，中国外交部军控司司长傅聪率团出席。由于近期海湾局势不断升温，各方普遍对这次会议极为关注。

中国代表表示，确保全面协议得到完整、有效执行，既是安理会决议的要求，也是解决伊核问题的唯一现实、有效途径。中方希望各方都能保持冷静和克制，坚持在联委会框架内解决分歧，推动缓和当前紧张局势；同时，切实承担起自身责任，确保全面协议权利和义务的平衡，特别是保障伊朗的经济红利。

阿拉格希称，此次会谈内容“有建设性”，尽管未解决所有问题，但各方依然决心“挽救这项协议”，并已作多项承诺。

此前因履约问题而与伊朗矛盾上升的英、法、德三国在会上表达了各自观点。三国要求伊朗尽快全面恢复履约，但也认为当前伊朗突破核协议的相关举措尚不构成严重违约事件。伊朗则要求三国加速履行自身义务，采取更多措施落实伊朗的经济利益。

俄罗斯常驻维也纳国际组织代表乌里扬诺夫将会议成果总结为达成了三点共识，一是继续致力于解除对伊制裁，二是各方共同承担阿拉克重水反应堆和福尔多核设施改造的义务，三是商定于近期召开部长级会议。与会各方代表还表示，将很快安排一次更高级别的外长会议，继续讨论相关问题。

阿曼通讯社的报道表示，面对日益升温的海湾地区紧张局势，阿曼外交部消息人士呼吁所有相关方保持克制，遵守相关国际法规，确保海湾地区的航运秩序。沙特阿拉比亚电视台则引用了阿联酋领导人的话称，希望各方共同努力确保海湾地区的航运安全，“这对世界经济的稳定和安全至关重要”。

分析人士认为，在美国对伊不断“极限施压”和海湾局势持续紧张的形势下，各方在此次会议上释放出愿意携手挽救伊核协议的信号，对缓和局势具有积极作用。

（本报开罗7月29日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月30日 17 版）

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