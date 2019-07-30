英国“硬脱欧”可能性持续增大（国际视点）

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鲍里斯·约翰逊日前接替特雷莎·梅入主唐宁街10号，担任英国首相。现年55岁的约翰逊是“脱欧派”中坚人物，多次强调英国必须在10月31日的新期限前完成“脱欧”，即便这样做的代价是“无协议脱欧”。约翰逊上台后组建了一个由5名强硬“脱欧派”阁员组成的“战时内阁”，其目标是“用一切方式”确保英国在10月底“脱欧”。分析认为，对于约翰逊的强硬立场，欧盟领导人并不“买账”，依然拒绝就“脱欧”协议进行重新谈判。

约翰逊7月24日正式就任英国首相，就职后他延续了在竞选期间对“脱欧”问题的强硬态度。约翰逊在就任首相后发表的首次演讲中表示，英国一定会在今年10月31日的期限前完成“脱欧”，并呼吁民众看到“脱欧”为英国带来的机遇。他说，相信英国能与欧盟达成一份新的、更好的“脱欧”协议，但英国也会为“无协议脱欧”做好准备。

英国——

展现出强硬“脱欧”立场

今年6月，由于与欧盟达成的“脱欧”协议三次遭到议会否决，特雷莎·梅宣布辞去首相和保守党领袖职位。7月23日，约翰逊在保守党党内选举中以明显优势击败对手，当选保守党领袖并担任首相。根据规定，执政党新领袖接任首相职位后，任期将延续至下次大选。

为了贯彻如期“脱欧”的方针，约翰逊在组阁后迅速成立了负责处理“脱欧”相关事务的新部门“日常运行委员会”。委员会由资深内阁成员组成，负责监督政府的“脱欧”动态，包括为“无协议脱欧”做出规划。另外，约翰逊组建了由5名强硬“脱欧派”组成的“战时内阁”，由兰卡斯特公爵领地事务大臣迈克尔·戈夫领导，可在不咨询其他内阁成员的前提下直接做出与“脱欧”有关的决策。据英国《独立报》报道，约翰逊还准备在30日内成立一个“脱欧内阁委员会”，用来强化内阁成员之间的沟通。

英国《每日电讯报》的报道说，从约翰逊内阁的人员构成来看，“脱欧派”内阁成员不仅数量上占有优势，也掌握着实权。新内阁中，2016年公投时的“脱欧派”共有12人，而特雷莎·梅执政时期的内阁“脱欧派”成员仅有6人。评论称，在新内阁最重要的5个职位中，“脱欧派”占了其中4席。

新任财政大臣赛义德·贾维德在接受《星期日电讯报》采访时表示，将为英国“脱欧”提供进一步财政支持，无论是否有协议。贾维德称，这部分预算将有很大一部分用于向英国企业和民众进行宣传，保证各方“为‘无协议脱欧’做好准备”。新上任的内政大臣普丽蒂·帕特尔表示，她将停止欧盟公民进入英国的“自动权利”，同时保障英国需要的科研和高技能人才的引进。

欧盟——

“脱欧”新计划“不可接受”

英国《金融时报》近日刊文表示，尽管约翰逊坚称欧盟领导人将在欧盟秋季峰会上让英国得到一份“更好的协议”，但目前还很难看出约翰逊的强硬立场如何能够打破目前的“脱欧”僵局。

约翰逊在担任英国首相后向欧盟发出信息，如果欧盟不同意将北爱尔兰边界“备份安排”从“脱欧”协议中去掉，英国将寻求“无协议脱欧”。对此，欧盟“脱欧”谈判首席代表米歇尔·巴尼耶表示，鲍里斯·约翰逊的“脱欧”新计划是“不可接受”的。

巴尼耶称，“无法接受”约翰逊的要求，并指责他以“好斗”的语言向欧盟领导人施压。英国《独立报》报道，巴尼耶在一份邮件中向欧盟成员国建议，欧盟的最佳回应是“保持冷静，坚持我们的原则和指导方针，并表现出欧盟27国的团结”。巴尼耶表示，虽然欧盟不希望看到“无协议脱欧”，但必须为任何情况做好准备。

欧洲议会议员、法国欧盟事务部长娜塔莉·卢瓦索29日表示，“英国更换了首相，但欧盟的决心并没有改变”。卢瓦索在接受英国媒体采访时称，要么英国接受现有的“脱欧”协议，要么“无协议脱欧”，没有其他“中间选项”。

约翰逊29日启程前往苏格兰，之后还计划到访威尔士和北爱尔兰，这是他担任首相以来首次国内行程。英国舆论认为，平息国内各界对于“无协议脱欧”的反对声音，是约翰逊此行的主要目标之一。为了对约翰逊上台后推行“硬脱欧”政策形成制约，特雷莎·梅在卸任首相前联合反对党工党提出了一项修正案，旨在阻止英国新首相在不经议会投票的前提下“硬脱欧”，英国议会7月18日通过了这一议案。此外，英国议会此前在表决特雷莎·梅提出的“脱欧”方案时，还通过了反对任何“无协议脱欧”的议案。

舆论——

不确定性拖累英国经济

国际货币基金组织（IMF）最新发布的《世界经济展望报告》将今年英国经济增长预期上调至1.3%，但指出该预测是基于英国有序“脱欧”的前提。鉴于存在“无协议脱欧”风险等因素困扰，“脱欧”不确定性正持续拖累英国经济。

知名市场调查机构IHS马基特公司和英国采购与供应特许协会在7月初联合发布的数据显示，英国经济6月或已出现萎缩。据这两家机构的数据，经季节因素调整后，英国6月综合采购经理人指数（PMI）为49.2，这是自2016年7月以来该指数首次低于荣枯线50，标志着私营部门整体商业活动出现下降。

英国工业联合会28日发布报告称，英国和欧盟均没有为“无协议脱欧”做足准备。报告称，尽管商界已花费数十亿美元为“无协议脱欧”做应急准备，但目前仍远远不够。英国商会总干事亚当·马歇尔表示，企业需要获得新政府将如何避免无序“脱欧”的明确信息，无序“脱欧”将打击英国经济，扰乱对外贸易。

英国媒体分析，由于约翰逊承诺将于10月底“脱欧”，因此一旦“脱欧”进程不顺利，约翰逊则有可能面临不信任投票。英国反对党工党领袖杰里米·科尔宾表示，工党已计划对约翰逊提出不信任动议，会在“适当的时机”推动议会启动不信任投票。

分析认为，目前距离10月31日的“脱欧”大限已不足百天，能否让英国如期、平稳“脱欧”仍是约翰逊及其内阁面临的最大挑战。从目前的状况而言，“无协议脱欧”可能性已显著提升。（本报伦敦7月29日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月30日 17 版）

(责编：袁勃)