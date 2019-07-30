“我们寻求合作的热情不会减弱”

美国国际姐妹城协会（简称姐妹城协会）是美国一家民间外交机构，致力于通过建立美国与其他国家城市间的友好伙伴关系，从城市层面建立全球合作，促进文化理解，推动经济发展。当前，美国一些人挥舞关税大棒，并在教育、科技等多领域试图阻挠美中正常合作，两国关系面临一系列新挑战。在此背景下，美国民间外交人士如何看待两国关系？如何通过民间外交筑牢两国关系的根基？近日，本报记者在美国南部城市休斯敦采访了美国国际姐妹城基金会主席斯蒂芬·奎格利和姐妹城协会副主席卡罗尔·洛佩兹。

“美中经贸往来对双方都是有利的”

“我的家在加利福尼亚州的圣何塞，这里是硅谷的中心。谷歌、苹果等硅谷巨头都在附近。据我了解，这些硅谷企业不仅没有因为关税政策放弃中国市场，相反，很多企业都在考虑如何进一步扩大投资。”奎格利对本报记者说，美国政府把关税政策作为实现其宏观经济政策的工具，这一现象在历史中也曾经发生过，是否有效，另当别论。“但我想说的是，我自己也参与了数家企业的经营。过去几十年美中经贸往来对双方都是有利的。尽管面临当前的形势，美国工商界人士对中国市场充满兴趣。两国的贸易纠纷应该通过平等协商的方式，寻找友好的解决方案。”

奎格利表示：“美中关系不仅仅构建在经贸基础上，还有着广泛的教育、文化、体育、青年间的交流对话。我们协会所从事的工作，对于联邦层面的对华政策也会产生一些影响。”奎格利说，他参加了不久前闭幕的第五届中美省州长论坛，“大家都看到双方地方合作的联系是多么紧密，我们所要做的就是尽力促成并发展新的友好城市关系，加强两国人民间的联系”。

洛佩兹认为，信任是成功的商业伙伴关系的基石。“我从地方合作角度来看待这个问题，当美中地方人士认为两国关系受到威胁时，我们和中国同行就会更加团结。而且我们也意识到，加强这种关系不能仅靠联邦层面。在列克星敦的中美省州长论坛上，我们一方面表达了对进一步合作的强烈意愿，另一方面也对合作有可能遭遇的障碍深感忧虑。”洛佩兹说，“我们非常重视合作，中国是美国的第二大贸易伙伴，虽然面对美国关税政策困扰，但我们寻求合作的热情不会减弱。”

“当前的困难终究会过去”

洛佩兹曾长期担任新墨西哥州圣达菲市市政委员和市长。与中国友好城市间的频繁互动，让她对中国有着很深的理解和感情。“100多年前，华工在美国修建铁路，如果没有中国工人的付出，美国就不会拥有如此庞大的铁路网。二战中，两国是盟友，在同一战线上并肩作战。今天，确实有些人不希望看到两国关系友好，试图把美中分开。但是我要做的就是忽略这些人的话，我不相信他们所说的。我认为美中关系需要建立在相互了解和信任的基础上。”

洛佩兹不遗余力地推动美中地方间的文化、教育等层面交流。圣达菲与张家界是友好城市，2013年她与丈夫带着当地一支乐队参加张家界国际乡村艺术节。“起初，我担心中国人会不喜欢我们的音乐形式。但事实证明，音乐无国界，我们这支乐队还被评为了当年的最佳组合。”圣达菲市的数所小学、初中和高中还开设了中文课程，并同一些中国学校结成了友好关系，每周中美两国学子都会通过视频共同上课，互学语言，友好和合作的种子在孩子们心中播下。

受中国人民对外友好协会邀请，奎格利和洛佩兹作为美国地方友好代表参加了第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。谈起参会感受，洛佩兹表示收获巨大。“论坛期间我有机会与世界各地的人士会面，讨论我们共同关注的脱贫、发展等问题。巴基斯坦通过参与共建‘一带一路’，升级了交通基础设施，扩大了出口市场，促进了生产力的发展。我非常认同‘一带一路’倡议，这与联合国2030年可持续发展议程是高度契合的，在促进共同发展领域这是一个很好的平台，对于解决世界当前面临的诸多问题都非常有益。”

奎格利说：“美中当前有经贸摩擦，但我们不是敌人。有些人在讨论美中脱钩，但我们不同意，世界不答应，我们所代表的民间友好组织更是不答应。当前的困难终究会过去。”

洛佩兹说：“事实上，美中‘你中有我，我中有你’，显然已经无法分开。美国人民厌倦了华盛顿的争吵和喋喋不休，我们需要团结和合作。”

（本报休斯敦电）

《 人民日报 》（ 2019年07月30日 03 版）

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