中国以实际行动承担大国使命（国际论坛）

■共同建设开放型世界经济既是“一带一路”倡议的愿景，也是中国一直在做的事情

“风向转变的时候，有人筑高墙，有人造风车。”用这句谚语来形容当下的国际局势可谓再贴切不过。当今世界处于大变局中，人类又一次站在了十字路口。有些国家筑起贸易保护主义的高墙，打算退回单边主义的老路，中国却向世界敞开心胸，伸出友谊之手，搭建起跨越海洋的桥梁。

“没有哪个国家能够独自应对人类面临的各种挑战，也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。”中国国家主席习近平用智慧的话语向世界诠释了构建人类命运共同体的重要性。当前，中国正以实际行动，承担起构建人类命运共同体的大国使命。

2013年，中国提出“一带一路”倡议，为世界提供了一个建设互利共赢的开放型世界经济的方案。这是构建人类命运共同体的伟大实践。“一带一路”将中国与世界紧密连接了起来，是中国倡导的合作共赢之路，有助于促进世界的共同发展与繁荣。

有研究表明，良好的物流对贸易的促进作用甚至大于削减关税。全球生产链也依赖于强大的物流体系，因为高效完成产品开发、组件生产和最终组装等各个阶段的协调，需要各个国家有快速、可靠、低成本的跨国货物运输能力。“一带一路”建设通过帮助相关国家改善基础设施，提高了物流效率，降低了贸易成本，使区域内一体化程度大幅提升。

卢旺达驻华大使查尔斯·卡勇加告诉我，目前，东非正在与中国合作建设标准轨铁路项目，从肯尼亚的蒙巴萨经乌干达到卢旺达，未来可能还会延伸至更多东非国家。他说，历史上的丝绸之路连接东非海岸。而卢旺达地处东非和中非地区的交汇处，在农业、矿产资源、人口和旅游资源等方面有着陆上桥梁的作用。这条铁路一旦建成，将为推进非洲大陆经济一体化作出非常大的贡献。

“一带一路”倡议彰显中国进一步扩大对外开放的决心，“一带一路”建设为沿线国家带来了实实在在的好处。共同建设开放型世界经济既是“一带一路”倡议的愿景，也是中国一直在做的事情。毋庸置疑，在未来的日子里，中国将在全球治理中发挥更大作用。

（作者为南非前总统）

《 人民日报 》（ 2019年07月30日 03 版）

(责编：袁勃)