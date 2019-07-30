炙热的骄阳烘烤着一望无际的农田，阵阵清风吹拂成熟的庄稼。巴西北部阿马帕州农场主托马斯脸上挂着喜悦，指着待收的大豆告诉记者：“今年又是一个丰收年！”

近年来，中国和巴西积极开展农业技术合作。2016年，湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称大康农业）以2亿美元完成对巴西最大的大豆、玉米贸易平台菲尔格力公司57.57%股权的收购，开启了深耕当地、服务中巴农业合作的新进程。

“有了好的化肥，还要有好的技术”

阿马帕州有巴西“陆地孤岛”之称，大部分区域位于亚马孙雨林，没有州际公路与其他地方相连，与外界只能依靠水路和空路连通，农民主要以渔业和采集阿萨伊浆果为生。12年前，这里的大豆种植从零开始。4年前，整个州的大豆种植面积还不超过2000公顷。自菲尔格力公司进驻后，阿马帕州大豆农业有了翻天覆地的变化。

4年前，阿马帕州大豆产量只有33袋/公顷（每袋60千克），远低于50袋/公顷的巴西平均水平。菲尔格力公司阿马帕州经理拉斐尔带记者来到办公室，桌上摆满了各种颜色的试管。“这些都是化肥样品。由于土壤条件不佳，肥力不够，产量也跟不上。我们根据当地土壤、气候和生产特点，严格筛选适宜本地的化肥，为农民提供最好的产品。”

“有了好的化肥，还要有好的技术。”拉斐尔递给记者一摞图片：“这些都是7天、14天的数据对比分析图，我们的农技师定期都会到农田里采集土地数据和植株情况。”不仅如此，菲尔格力公司还为农民提供卫星测绘等高科技服务。

“在巴西，农民要想从银行融资贷款，排队也许需要等待五六年的时间。”拉斐尔说，面对农民融资难等问题，菲尔格力公司推出“金融助手+农资”的整体解决方案，以农资赊账、以货易贷等融资方式，为农民的生产找出路。

得益于对当地的深耕细作，菲尔格力公司在阿马帕州的市场占有率从零开始，直到现在的80%以上。如今，阿马帕州已有2万公顷的土地种上了大豆，产量提升至48袋/公顷。

“巴中农业良性互动让我们都受益”

由于地处偏远、经济发展滞后，阿马帕州非公务人员的月工资只有不到800雷亚尔（1雷亚尔约合1.8元人民币）。“菲尔格力公司员工的福利待遇好很多，加上餐饮、交通等各种补贴，月收入可以超过2000雷亚尔。”拉斐尔自豪地告诉记者。据了解， 菲尔格力公司在巴西有超过450名员工，他们都以在该公司工作为骄傲。

菲尔格力公司还带动了当地其他产业的发展。伴随阿马帕州大豆种植业的发展，首府马卡帕的港口也日益热闹起来。“阿马帕州的大豆不需要再用驳船运到别地了，只需在此装船就可出海。”拉斐尔告诉记者，对比4年前，路上的卡车明显增多。“公司销售的种子、化肥、农药等也拉动了运输业的发展。”

据介绍，目前，仅在港口注册的卡车司机就近百人，附近的加油站、餐饮等配套服务设施也逐渐完善。“几年后再来，这里的路面就不会像现在这样坑坑洼洼了，政府已决定投资建设公路，改善市内道路，并新铺设从市内到农场的沥青路。”拉斐尔期待地说。托马斯从地里抓起一把大豆送到记者手中，“农资从中企来，农产品到中国去，巴中农业良性互动让我们都受益”。

近年来，巴西的粮食产量以平均每年6%的速度持续增长。2018年，巴西大豆产量1.1亿吨、玉米产量0.95亿吨，分别位列全球第二和第三。菲尔格力公司首席执行官路易斯表示，中国是全球最大的农产品进口国，两国在农业领域具有极强的互补性和协同效应。

据了解，2017年，大康农业还收购了巴西另一家农业生产资料分销巨头贝拉农业，目前员工总数超过2000人。菲尔格力和贝拉农业两家公司将进一步扩大影响力，在巴西拓展和寻找优质的粮食资源，发展成为具有国际竞争力的“国际粮商”。

“我们与中国的合作日新月异。”路易斯强调，“巴中农业合作不仅让巴西有了稳定且需求巨大的市场，也为巴西提高农业生产力提供了可行的解决方案。随着‘一带一路’倡议的推进，巴西将在其中扮演重要角色。”

（本报巴西马卡帕电）

《 人民日报 》（ 2019年07月30日 03 版）

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