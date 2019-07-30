美国又向世贸组织发难

近期，美国频频施压世界贸易组织，要求改革对于“发展中国家和发达国家”的划分。此前，美国还多次阻挠世贸组织的司法任命，导致上诉机构因人手不足面临停摆窘境，引来成员国普遍不满。

频频蛮横施压

近来，美国对世贸组织频频发难。

据法新社报道，当地时间7月26日，美国总统特朗普在一份声明中表示，若90天内，世贸组织未对发达国家和发展中国家的“过时”二分法做出实质性改革，美方将不再承认任何一个发展中国家的特殊地位。美国认为世贸组织的划分标准给一些国家提供了不公平的优惠待遇。

美国这一声明引起一片反对声。《纽约时报》评论称，特朗普政府针对发展中国家条款的行动，可能挑起一场全球战争。新加坡贸易和工业部27日表示，新加坡虽在世界贸易组织具有“发展中国家”地位，但并未在谈判协议中，利用世贸组织特殊和差别待遇所提供的灵活性获得不公平优势。

此外，美国还试图阻挠世贸组织内部司法任命，导致世贸组织上诉机制陷入瘫痪。自1995年世贸组织成立以来，世贸组织上诉法院对争端国家向世贸组织提起的诉讼拥有最终裁决权，体现了世贸组织的权威性。但在过去两年里，特朗普一直阻止任命新法官来填补法官退休留下的空缺。

114个世贸组织成员国在今年6月底联合发表声明，要求美国立即停止对世贸组织司法任命的阻扰。有些国家已经开始采取应对措施。英国《金融时报》7月26日报道，欧盟和加拿大同意建立一个新的贸易争端解决机制，作为濒临崩溃的世界贸易组织上诉法院的临时替代机构。

国内政治驱动

北京大学国际关系学院教授、美国研究中心主任王勇在接受本报采访时表示：“尽管被美国点名的发展中国家取得了发展，但发展中国家特性还是很明显。而且，1986年关贸总协定乌拉圭回合谈判之后，发展中国家的差别待遇已经比较小了。”

“近期，特朗普政府频频向世贸组织提出无理要求，其背后是国内政治驱动。2020年美国总统大选即将来临，特朗普政府打出贸易保护主义的牌寻求连任，将美国的贸易问题归结于外部，比如‘不公正的’世贸组织规则。”王勇认为，美国的这种做法对世界贸易体系的完整性造成了很大威胁。

此外，分析还指出，美国此举也是对正在进行和即将进行的贸易谈判施加更大压力，目的是试图制服一系列贸易对手。

“欧盟和加拿大即将建立的贸易争端解决机制是对特朗普阻挠法官任命的抗议，反映了欧盟和加拿大支持多边主义贸易规则和世贸组织权威”，王勇认为，特朗普政府对世贸组织频频施压削弱了其权威性。

世贸组织危矣

近期在法国召开的七国集团财长会对当前形势表达了担忧。负责贸易事务的欧盟委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦表示：“世贸组织陷入了重大危机。我们得承认这一点。”

“美国是在索要世贸组织无法给予的东西。”美国企业研究所专家德里克·西瑟斯说。此前，特朗普政府曾多次以“退群”施压世贸组织改革。王勇认为：“按照美国现在国内政治的发展逻辑，美国‘退群’也不会令人惊讶。”美国《华尔街日报》报道指出，目前还不清楚世贸组织对美国的最新威胁会如何反应。

特朗普政府一再批评世贸组织“对美国不公”，动辄绕开世贸组织的规则，不顾世贸组织的原则，依据国内法对其他贸易伙伴实施单边制裁。对世贸组织这一全球最重要多边机制，美国采取的是“合则用不合则弃”的不负责任态度，世贸组织面临巨大挑战。王勇指出，世贸组织目前最急迫的问题是需要改进多边贸易规则以适用于全球经济变化和新的商业业态，还要完善世贸组织争端解决机制，使其发挥应有的作用。

(责编：袁勃)