“语言的力量·朗诵艺术周”圆满落幕

人民网讯 7月28日，由中国宋庆龄青少年科技文化交流中心和北京曹灿文化传播有限公司共同主办的“语言的力量·朗诵艺术周”优秀作品展演在京举行。中国宋庆龄青少年科技文化交流中心副主任智刚，北京市教育学会副会长等嘉宾出席活动。曹灿、陈铎等朗诵艺术家和著名新闻主播到场为获奖选手颁奖。

朗诵艺术周活动自7月24日启动以来，共有来自全国30个地区的近800名选手参加，经过3天的展示活动，共评选出朗诵金星、朗诵之星、朗诵新星、优秀指导教师和优秀组织单位等奖项。

活动开展以朗诵为主题的大师讲堂、精品辅导以及朗诵展示活动，为青少年儿童搭建展示自我、提高自身朗诵能力的学习平台，让青少年儿童在朗诵的学习过程中感受到朗诵阅读的乐趣，提高对语言文字表达的认知水平，激发起对中国优秀传统文化和祖国语言文字学习的热情。

优秀作品展演活动上，选手代表们与艺术家同台，表演了精彩纷呈，形式新颖的朗诵节目。优秀选手代表们通过《中国红》、《祖国啊我要燃烧》等爱国题材作品，以最深情的朗诵、最动听的童声，表达出对祖国的赞扬和祝愿。

至此“语言的力量·朗诵艺术周”活动圆满结束。期待更多的朗诵爱好者在交流展示和学习中感受语言的力量，体味中国语言文字之美，在这个青少年儿童专属语言艺术平台一展风采。

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