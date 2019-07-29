外交部：有句话叫“做人不能太美国了”

人民网北京7月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。

应毛里塔尼亚伊斯兰共和国现任总统阿齐兹邀请，国家主席习近平特使、全国人大常委会副委员长王东明将赴毛里塔尼亚首都努瓦克肖特出席于8月1日举行的毛里塔尼亚新任总统加兹瓦尼就职仪式。

问：据报道，26日，美方就WTO涉发展中国家地位问题发布一份备忘录，要求世贸组织90天内改变规则，不然美方可能单方面采取行动。备忘录中也多次提及中国。中方对此有何评论？

答：关于这个问题，我想作几点回应。第一，世贸组织不是任何一个国家或少数几个国家所有的，也不是任何一个国家或少数几个国家说了算的，而是要尊重全体成员的普遍意愿。事实上，很多世贸组织成员已经多次就这一问题作出回应。“特殊与差别待遇”是世贸组织核心价值和基本原则的重要体现。大多数世贸组织成员都主张，无论世贸组织怎么改革，都必须维护这些核心价值和基本原则。美方曾在世贸组织先后提交两份类似提案，每次都是碰了一鼻子灰。美方应有自知之明，清楚这种主张是不得人心的。

第二，谁是世贸组织的发展中成员？按照什么样的标准，依据什么样的程序来确定？这也不是一个国家或少数几个国家说了算的，也应由广大世贸组织成员协商确定，特别是要尊重广大发展中国家的意见。美方口口声声说公平，事实上只有维护发展中国家定位才能实现真正的贸易公平。美方单方面片面夸大一些发展中成员的发展水平，已经多次遭到大多数发展中成员坚决反对。近日，联合国贸易和发展会议发布研究报告认为，发展是一个多维度概念，目前关于发展中国家分类是合理的。

第三，作为世界上最大的发展中国家，中国坚持发展中国家定位，不是回避应尽的国际责任，而是在主张发展中国家的基本权利，也是在维护国际公平正义。中国将在世贸组织谈判中继续作出与自身能力和发展水平相适应的贡献，也将一如既往地帮助其他发展中成员实现共同发展，为维护多边贸易体制、推动世贸组织改革朝正确方向发展贡献力量。

相信大家的感受和我一样，美方这次就WTO涉发展中国家地位的言行进一步暴露了美国的任性狂妄和自私自利。这种做法与其作为“世界第一大国”的地位是不般配的。现在中国有句很网红的话：做人不能太“美国”了。希望美方有些人能够深刻地反省一下。

问：此前有报道称，联合国人权理事会的24个成员国曾联名致函批评中国的新疆政策。但我们了解到，日前也有50多国大使联名致函联合国人权理事会主席和人权高专，支持中方在涉疆问题上的立场，赞赏中国在人权领域取得的显著成就，反对将人权问题政治化。中方对此有何评论？

答：日前，俄罗斯、巴基斯坦、沙特、阿尔及利亚、古巴等50国常驻日内瓦大使联名致函联合国人权理事会主席和人权高专，支持中国在涉疆问题上的立场，首次集体明确指出新疆设立教培中心等反恐和去极端化举措有效保障基本人权。还有越南等国通过单独致函、发新闻稿等方式呼应和支持中方主张。

我要强调的是，你提到的指责中国新疆政策的24个国家全是西方发达国家，总人口最多只有6亿，其中没有任何一个是穆斯林国家，也没有任何一个是发展中国家。而支持中国的50多国来自亚非拉欧等各大洲，人口近20亿，其中有28个国家是伊斯兰合作组织成员国，他们的人口是你提到的24国的两倍还要多。所以，在新疆问题上，孰真孰假，谁在正义正确一方，一目了然。

支持中国新疆政策的50多国大使中许多访问过新疆，亲眼目睹了事实真相。他们指出，访疆人士普遍表示所见所闻与西方报道的完全不一样，他们赞赏中国取得举世瞩目的人权成就，认为新疆设立教培中心等反恐和去极端化举措有效保障基本人权，敦促那些国家停止对中国进行无端指责。这充分表明，国际社会对新疆发展自有公论，某些西方国家以“人权”为名抹黑新疆、向中国施压的图谋不会得逞。

我还想特别指出，目前新疆的问题是反恐、去极端化的问题，而不是什么宗教和人权问题。恐怖主义和极端主义是世界性难题。就在你提到的那24个指责中国新疆政策的国家里，也有不少国家曾是恐怖主义的受害者，他们自己国家也都曾遭受过恐怖袭击。希望他们不要好了伤疤忘了疼。面对恐怖主义和极端主义的严峻威胁，新疆自治区依法采取包括设立教培中心在内的一系列反恐和去极端化举措，扭转了新疆安全形势。新疆已经近三年没有发生暴恐事件，社会稳定、民族团结、百姓安居乐业，各族群众的获得感、幸福感、安全感都得到了大幅提升，都衷心拥护政府的政策举措。新疆的反恐、去极端化斗争，是人类正义、文明对邪恶、野蛮的斗争，理应得到支持、尊重和理解。我们欢迎这24个国家的有关人士和官员到中国新疆走走看看，学习新疆的反恐和去极端化经验。

中方致力于与各方一道，推动多边人权机制恪守《联合国宪章》宗旨和原则，以客观、公正、非选择性方式处理人权问题，通过建设性对话与合作，促进国际人权事业健康发展。我们坚决反对任何国家企图借人权问题干涉别国内政，我们敦促有关国家改弦更张，摒弃政治化和双重标准，停止借人权之名干涉他国内政。

问：第一个问题，昨天，伊核协议联委会特别会议在维也纳举行，中方与会。中方如何评价此次会议？第二个问题，近期中东地区局势升级，中方将采取何种举措缓解紧张局势？

答：关于第一个问题，应英国、法国、德国要求，伊核全面协议各方于7月28日在维也纳举行联委会特别会议，讨论协议执行情况。中国外交部军控司负责人率团参会。与会期间，中方呼吁各方保持冷静和克制，坚持在联委会框架内解决分歧，推动缓和当前紧张局势，同时切实承担自身责任，确保伊核问题全面协议权利和义务的平衡。

在会议上，各方重申将坚定维护和执行全面协议，寻求在联委会框架内解决伊朗履约问题；坚决反对美国利用单边制裁和长臂管辖阻扰他国执行协议，承诺继续采取措施减少美单边制裁影响。

我也想再次强调，确保全面协议得到完整、有效执行，既是安理会决议的要求，也是解决伊核问题的唯一现实、有效途径。我们再次敦促美方放弃极限施压做法，避免为各方履行协议制造新的障碍。

关于第二个问题，中方已多次表明立场。当前，中东地区局势紧张升级，伊核问题是症结所在。美方单边制裁和“长臂管辖”是当前伊核问题紧张态势的根源。

中方对当前紧张态势感到担忧，希望有关各方保持冷静克制，避免局势进一步紧张升级，致力于通过对话协商解决分歧，共同维护地区的和平稳定。中方将继续与地区国家加强沟通与合作，为实现中东和平发挥积极和建设性作用。

问：关于中国采购美国农产品的问题，中国媒体报道称，中国从美国采购了几百万吨大豆，但美国农业部的数据显示，从中美元首大阪会晤到7月18日，中国只采购了100多万吨大豆。你能否介绍相关情况？

答：我不了解中国购买美国农产品情况，建议你向主管部门询问。

我能告诉你的是，为落实两国元首大阪会晤达成的重要共识，双方即将举行第12轮中美经贸高级别磋商。我们希望美方采取具体措施落实好承诺，为双方经贸合作和磋商取得进展营造有利条件。

问：美国国会众议院外委会主席恩格尔日前表示关注有关香港警方暴力应对和平示威的报道。请问中方对此有何评论？

答：今天下午，可能就在此时此刻，国务院港澳事务办公室正在举行新闻发布会，就近日在香港发生的一系列事态回答记者提问。

对于你提到的美国会众议院外委会主席所谓香港警方“暴力应对和平示威”的表态，我愿意作个简单回应。

首先，我认为有关香港警方“暴力应对和平示威”的说法，完全是颠倒黑白，是非不分。当大家看到极端暴力分子冲击立法会、冲击中联办大楼，武力袭警甚至有预谋、有组织地使用致命性武器袭击警察的时候，美国的有些人怎么敢把这叫作“和平示威”？！

一段时间以来，欧美有些人袒护香港暴力分子，对他们的暴力违法行为视而不见。但大家都知道，对自己国内的暴力分子，欧美警察却从不心慈手软。在这个问题上，他们是赤裸裸的双重标准。

不知道大家是否记得，今年年初，欧洲议会曾通过一份决议，强调示威和言论自由并非没有界限，必须在法律许可的范围内行使并服从于警务执法的限制措施。近日，大家也看到，美国纽约发生多起市民向警察泼水，试图滋扰执勤警员的事件。我们注意到，美国从总统、各级官员到警方都对此齐声谴责，称有关行为完全不可接受、不可容忍。大家可能也都还记得，2011年“占领华尔街”运动期间，当时纽约警局从8个城市调来警力，有防暴车、防暴队、狙击手、骑警马队，使用的武器有警棍、电棍和电枪。美国警察也多次表示，如果有任何凶器威胁警员生命，必须要现场武力还击。所以，我不知道你提到的这位美国议员要不要去问问美国的警察，如果在美国，在华盛顿、在纽约发生了像香港这样的武力袭警事件，美国的警察会如何处理？大家都可以想见那幅画面。

我想强调，和平和稳定犹如空气和阳光，受益而不觉，失之则难存。中央政府坚定支持特区政府依法有效施政，坚定支持警方依法严惩违法暴力行为，坚定维护香港长期稳定、发展和繁荣。我想，一切有正义感的人、真正爱港的香港市民应该团结起来，共同维护香港长治久安，保护好香港的阳光和空气，不要让美国有些人的乌云和毒雨危害了香港的珍贵的阳光和空气。

问：据报道，28日，伊朗议员称，伊原子能机构主席萨利希日前在议会表示，伊将重启阿拉克重水堆活动。中方对此有何评论？

答：据我了解，有关工作正积极有序推进。在昨天举行的伊核协议联委会特别会议上，包括伊方在内的各方均高度赞赏中方牵头改造阿堆所作努力，并愿继续提供支持。中方将继续坚定致力于维护和执行伊核问题全面协议，履行好自身承担的相关责任和义务。

我刚才在回答伊朗国家通讯社记者提问时也说了，确保全面协议得到完整、有效执行，既是安理会决议的要求，也是解决伊核问题的唯一现实、有效途径。我们敦促美方放弃对伊朗极限施压做法，避免为各方履行协议，包括阿堆改造制造新的障碍。

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