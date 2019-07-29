西班牙桑坦德银行与IE大学基金会达成协议向来自中国等15个国家的大学生发放奖学金

人民网马德里7月29日电（记者 陈晓航）西班牙桑坦德银行与IE大学基金会日前签署协议，向来自包括中国在内的15个国家的180名大学生发放奖学金，用于其接受在数字化转型领域的专业培训，以提高他们的就业及科技创新能力。

该项目是桑坦德银行“数字技能专属奖学金”计划的一部分，将会选出来自不同学术领域的100名大学生，并授予其“IE大学数字基因奖学金”，奖学金申请人须来自以下国家：中国、德国、阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、美国、西班牙、墨西哥、秘鲁、波兰、葡萄牙、波多黎各、英国及乌拉圭。其中，30名奖学金入选人将会在课程结束后进入桑坦德银行实习，并且有机会成为桑坦德银行的正式员工。未来数月内，基于桑坦德银行与IE大学基金会的合作框架，还将会陆续发放另外80项奖学金，用于科学、技术、工程及数学领域的培训。

桑坦德银行社会调研部门负责人哈维尔·洛佩兹表示：“桑坦德银行希望帮助大学生发展专业技能，以便更好地抓住数字化转型所带来的就业机会。”IE大学基金会执行副主席卡洛斯·马斯强调：“所有的大学毕业生，不论所学专业，必须将驾驭数字化世界的技能根植于心，并将其转化为自身的基因，强化与发展这项技能符合我们跟桑坦德银行的共同理念，也是这项奖学金计划的初衷。”IE大学人文科学技术学院院长李·纽曼说：“桑坦德银行和IE大学的‘数字基因奖学金’会让学生认识科技的颠覆性影响，并了解数据科学如何在商业世界中做出决策以及其在未来的巨大潜力。课程将扩展学生的知识视野，发展相关技能，以应对他们未来在职业生涯中可能会遇到的新挑战。”

据介绍，被授予“数字基因奖学金”的100名学生将接受IE大学人文科技学院的课程培训，授课语言为英语和西班牙语。大三大四的本科生、在读硕士研究生以及自奖学金发放日期起近五年内的毕业生均可以申请该奖学金。该奖学金可于今日起通过桑坦德银行奖学金网页进行申请，申请截止日期为2019年9月30日。桑坦德银行以及IE大学还将会从最终未能获得“数字基因奖学金”的候选人中选出1000名学生参加名为“数字时代智能工具”的大规模开放在线课堂培训计划，并由双方机构授予其相应的课程结业证明。

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