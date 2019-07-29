联合国停战监督组织悼念杜照宇等维和烈士

新华社贝鲁特7月29日电（孙帅）联合国停战监督组织黎巴嫩观察员组日前在中国维和烈士杜照宇等生前坚守的希亚姆观察哨旧址举办纪念仪式，深切哀悼为世界和平而献身的烈士。

联合国停战监督组织副参谋长、来自澳大利亚的斯科特上校在纪念仪式上发表讲话，向烈士致以崇高的敬意。斯科特说：“世界不会忘记你们为国际和平与安全做出的突出贡献，爱好和平的人民永远怀念你们。”

中国第18批赴黎维和部队官兵代表和联合国派驻黎巴嫩的中国军事观察员胡浩、刘涛出席了纪念仪式，前来缅怀烈士的还有来自奥地利、加拿大和芬兰的维和官兵代表以及军事观察员。

2006年7月25日，以色列空袭希亚姆，联合国军事观察员哨所被击中，正在执行任务的中国维和人员杜照宇和来自奥地利、加拿大、芬兰的另外3名联合国军事观察员壮烈牺牲。

时隔13年，当年的哨所已成废墟，但由哨所残存墙体建成的烈士纪念碑静静伫立。

“再次踏上这片土地，还能辨认出当时杜照宇冒着炮火执行军事观察任务的站立点，也能清晰地看到战火曾经无情摧残的印迹。”胡浩凝重地说，事件发生后，每一批军事观察员抵达黎巴嫩，首先都要观看当时黎以冲突升级引发的战火视频短片，警醒每一名观察员局势尚未完全稳定，维护和平使命在肩。

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