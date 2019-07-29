阿富汗首都爆炸袭击死亡人数升至23人

新华社喀布尔7月29日电 阿富汗内政部发言人拉希米29日说，首都喀布尔28日发生的针对阿副总统候选人萨利赫的爆炸袭击死亡人数已升至23人，另有50人受伤。

拉希米对新华社记者说，28日下午，袭击者在萨利赫办公室所在的大楼外引爆一枚汽车炸弹。3名冲入萨利赫办公室的武装分子被安全部队击毙。袭击还导致4名安全人员和16名平民丧生，另有43名平民和7名安全人员受伤。爆炸还损坏了周围的几栋建筑和数辆汽车。

此前，阿富汗媒体曾报道说，萨利赫在袭击中受伤。但拉希米对此否认，称萨利赫已被转移到安全场所。

为期60天的阿富汗总统选举活动于本月28日开始。阿富汗总统选举将于9月28日举行，这将是2001年塔利班政权被推翻以来阿富汗举行的第四次总统选举。

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