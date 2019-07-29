2019国际合唱联盟世界合唱博览会在葡萄牙开幕

新华社里斯本7月28日电（记者赵丹亮）为期5天的2019国际合唱联盟世界合唱博览会当地时间28日晚在葡萄牙首都里斯本正式拉开帷幕。今年的主题是“为更加美好的世界而歌唱”。

在开幕式上，来自中国、加拿大、印度尼西亚、匈牙利、德国、以色列、墨西哥等十几个国家的合唱团带来了精彩的表演，演员们的倾情演出赢得了现场观众的热烈掌声。国际合唱联盟主席郭立明女士介绍，今年的博览会特意邀请了6个少年合唱团，希望以其美妙的童声为观众带来前所未有的艺术感受，以此来促进多元文化之间的交流，加深世界各国人民之间的了解。

来自中国内蒙古的A-minor组合以一曲阿卡贝拉（无伴奏合唱）版《天边》给观众留下深刻印象。压轴出场的深圳高级中学百合少年合唱团奉献了《依香》合唱表演。团员们清澈悠扬的歌声和具有浓郁中国特色的合乐为观众送上了独特的视觉和听觉体验。

本次世界合唱博览会将举办合唱教育、合唱表演、合唱展览三大板块10个大项的近百场活动。来自50多个国家的500多名合唱团员将参加博览会期间的演唱活动。

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