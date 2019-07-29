日本悼念在相模湖水库建设中死难的多国劳工

新华社日本相模原7月29日电（记者郭丹 郭威）日本神奈川县28日在相模湖交流中心为二战时期在修建相模湖水库过程中死难的中国、日本、朝鲜、韩国等国劳工举行第41次悼念仪式。

当日，来自神奈川县相模湖周边的民众、中小学生以及中、日、朝、韩政府或民间代表等200余人出席仪式，共同悼念包括28名中国劳工在内的死难劳工。

中国驻日本大使馆公使衔参赞倪健在仪式上致辞说，日本军国主义发起的侵略战争给中国及亚洲人民带来巨大伤害。希望大家能本着以史为鉴、面向未来的精神，汲取历史教训，避免历史悲剧重演。

追悼会上，日本和编钟演奏家、音乐教育家有机音女士用和编钟演奏了《镇魂歌》《萤火虫之恋》等乐曲。来自相模原市立北相中学二年级的学生们一起朗诵了《相模湖赞歌》，讲述相模湖历史，传递守护和平之心。

追悼会后，埼玉县川越市一所小学的六年级学生太田梨梨对记者说，这是她第三次随家人参加悼念仪式，学到了课本上没有的历史，记住了为逝者祈福的音乐和歌唱和平的歌声。

相模湖水库是日本第一个多用途人工湖，于1940年至1947年修建，现已成为神奈川县居民不可缺少的饮用水水库、发电站和休闲胜地。为修建相模湖水库，日本先后征用劳工360万人次。除朝鲜、韩国和日本的劳工外，还有被侵华日军强掳到日本的近300名中国人。由于极其恶劣的劳动条件加上遭受非人欺凌，仅有姓名记载的遇难劳工就达83人，其中包括28名中国劳工。

日本有识之士和进步团体为悼念死难者成立了“相模湖水库建设殉难者联合追悼会实行委员会”，从1979年起每年7月底都会举行悼念仪式。

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