新华社苏瓦7月29日电 专访：中国成就举世瞩目——访斐济学者马昆

新华社记者张永兴

斐济学者卡什米尔·马昆日前在接受新华社记者专访时说，充满自信的中国在过去几十年取得了举世瞩目的伟大成就，特别是改革开放40多年来更是如此。今天的中国正朝着美好的未来昂首向前。

马昆目前在南太平洋大学经济系担任讲师，他曾在中国留学，对中国经济发展及“一带一路”倡议颇有研究。他说，在中国留学的数年，他感受到中国是一个伟大国家。经过40多年的改革开放，今天的中国比以往更加自信，充满生机与活力，也正在成为“一个创造无限机遇的国度”。

他说：“经过改革开放，一个全新的中国展现在世界面前。经济持续增长，大量人口摆脱贫困，就业机会不断增加，人民生活水平显著提高。令我印象最深的是中国基础设施建设与升级，全国高速公路及高铁网络四通八达，现代化新机场不断出现。”

马昆表示，中国不仅致力于自身发展，更难能可贵的是还帮助其他国家共同发展。

“中国已经成为世界经济发展不可或缺的重要角色，对世界经济、特别是对南太平洋地区岛国经济发展做出重要贡献。中国无愧于‘世界工厂’的称号，也正在成为世界最大的市场之一。中国物美价廉的商品让包括西方国家在内许多国家的消费者受益。中国持续增加进口，中国国际进口博览会就是强有力的例证。中国已成为世界最大的旅游客源地之一，为世界旅游业发展做出贡献。”

马昆还说，中国对联合国维和行动的投入不断增加，已经成为维护世界和平与稳定的重要力量。

他特别强调，中国提出的“一带一路”倡议是中国对世界做出的一大贡献。这是一个促进中国与所有参与国合作共赢的大平台，深受许多国家、特别是包括南太平洋地区岛国在内的发展中国家欢迎。

“在‘一带一路’合作框架下，中国为南太平洋地区岛国提供的帮助正在为这一地区的贸易与投资注入新的动力。中国与南太地区一些国家展开了卓有成效的合作，斐济就是其中一个很好的例子。”

马昆表示，中国人民是勤劳的人民，相信中国一定能够实现建设繁荣富强现代化国家的宏伟目标。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)