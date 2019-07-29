新华社大马士革7月29日电 通讯：硝烟散去 玫瑰留香——叙利亚女商人阿迪卜的“进博”缘

新华社记者汪健 张欣 蔺妍

女人与战争、玫瑰与炮火、花香与硝烟——这是叙利亚女商人鲁拉·阿迪卜的人生经历。在位于叙利亚首都大马士革的办公室，53岁的阿迪卜坐在电脑桌边，翻看着照片。办公桌上，“首届中国进口博览会参展商”的蓝底银字圆形纪念牌很是醒目。

去年，首届中国国际进口博览会在上海召开。阿迪卜由于叙国内战事而报名迟到，最终在组织方帮助下才得以参展。现在，第二届进博会开幕倒计时100天之际，她早早完成了报名注册。

阿迪卜2000年在大马士革创立了精油公司BioCham，对玫瑰、薰衣草和其他天然植物进行加工萃取，生产相关冷压油、精油等。其中，用大马士革玫瑰制作的纯露和精油是公司的拳头产品。

大马士革玫瑰在阿语中名为“沙姆玫瑰”，是世界上最古老和珍贵的玫瑰品种之一，由其提取的精油堪称“液态黄金”。十字军东征时将其从大马士革带到欧洲，从此广为人知。

“对我来说，大马士革玫瑰就是祖国的象征。”阿迪卜对新华社记者说，过去8年来，她最珍爱的玫瑰园在炮火边缘求生，几度遇险、处境艰难。

愈演愈烈的战事，以及此后的外部制裁，令叙利亚经济陷入困境，旅游市场一蹶不振，阿迪卜的生意受到重创。在她办公室里，摆着一排空弹壳。“这些空弹壳是我查看种植园时捡回的。这提醒着我们，公司和整个国家正经历一段异常艰难的时期。”

“交战期间，工厂外曾驻扎着政府军，附近区域则驻扎着武装人员。生产活动一度停滞，停工、复工这样的事发生了很多次。”在战火中坚守，对大马士革玫瑰和经营玫瑰种植和加工的人来说都不容易。

位于大马士革农村省奈卜克区的马拉哈镇是大马士革玫瑰的故乡。这里从事传统玫瑰加工的农户告诉新华社记者，当地玫瑰田的面积因战乱缩减了近一半。

阿迪卜的公司也一度面临生存危机：一批价值20万欧元的货物因制裁而无法完成结算，在公司工作了十多年的生产经理弃她而去，武装分子闯进工厂绑架员工……

大马士革玫瑰的“娇贵脾气”加剧了坚守之难。这种玫瑰每年只开花一次，花期不过20天，采摘窗口极短。阿迪卜说：“战事激烈的时候，工人们一早就等在检查站，只为尽早进入庄园采摘玫瑰。他们在炮火下采摘，为生产正常推进付出了巨大努力。”

2017年，几笔来自中国的订单成为阿迪卜公司当年最大的收入来源，这让她意识到中国市场的巨大潜力。2018年，参加首届进博会坚定了阿迪卜开拓中国市场的决心。那次5天展期内，数十家健康美容机构给她留下名片，有顾客订购了上万元产品小样。

今年4月底北京世界园艺博览会（世园会）开幕，叙利亚国家馆里淡淡的花香就来自阿迪卜生产的玫瑰纯露。叙利亚国家馆的负责人告诉新华社记者，玫瑰纯露在这里原本只为展示，没想到购买者络绎不绝，有的游客还慕名而来，目前销量每天三四十瓶。

进博会、世园会让阿迪卜进一步了解中国市场，公司正在着手开发洗发露、沐浴露等美容护肤新产品。“这些产品将首先在中国市场上出现，我对业务进展很乐观。”

如今，阿迪卜还时常会想起战前的美好时光。她拿起办公室桌上一张合影告诉新华社记者：“这张照片大概拍摄于2010年，照片中的人是我和工厂生产团队、创建公司的合作伙伴。我们希望大家都能回来，还做以前做的事。”（参与记者：郑一晗）

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