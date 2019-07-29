旧金山湾区发生枪击案已致3死 枪手尚未被捕

人民网旧金山7月28日电（邓圩 宫欣）当地时间7月28日晚，美国旧金山湾区吉尔罗伊一年一度的大蒜节上发生枪击事件。

据报道，目前枪击已造成至少3人死亡，12人受伤。

吉尔罗伊警方确认了这一事件，不过没有提供更多的细节，警方表示“现场枪手仍然活跃”。

旧金山湾区的圣克拉拉谷医疗中心证实，已有两名受害者被运送到这里，另外两名受害者正在途中。目前政府已派出十几辆救护车和消防部门到现场。

美国总统特朗普已被告知吉尔罗伊枪击事件，并发表推特表示枪手尚未被捕，“小心，安全！”特朗普在推特上说。

截至当地时间晚上8点30分，没有关于枪手被捕的消息。警方也没有公布有关枪手的任何信息。

据现场目击者称枪手手持步枪，穿着背心和迷彩服。

现场目击者朱丽莎·康特雷拉斯告诉NBC，她看到一名30多岁左右的白人在开枪，“一秒钟能射3到4枪”。她说“我可以看到他向四面八方射击。他不是专门瞄准某一个人。他只是从左到右，从右到左的乱扫射……他对自己的所作所为完全做好了准备。”

吉尔罗伊位于旧金山湾区圣何塞以南约33英里处，距离旧金山市区约79英里。吉尔罗伊的大蒜节始于1979年，是当地的一个传统节日，被称为“世界上最大的夏季食品博览会”。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)