中国承建玻利维亚圣波公路正式启用

新华社利马7月28日电（记者张国英）拉巴斯消息：由三峡集团中国水利电力对外有限公司承建的玻利维亚圣波公路项目竣工交接仪式28日在玻北部贝尼省圣伊格纳西奥市举行，该公路也于当天正式启用。

圣波公路是连接玻政治中心拉巴斯与该国贝尼省首府特立尼达市的唯一干道，该项目的建成将使玻北部地区居民前往拉巴斯的时间缩短至少3个小时。

玻利维亚总统埃沃·莫拉莱斯在交接仪式上向中方项目施工人员表示感谢。他说，这条公路的建成将极大改善民众出行条件、促进地方经济发展，玻政府将继续升级公路网络系统。

据中方项目经理杜洪波介绍，升级改造后的公路系统将进一步加强这一地区与玻境内主要城市的互联互通、便利当地居民出行、促进当地经济社会发展，并推动当地旅游业和农牧业的持续增长。

圣波公路项目于2014年5月破土动工，公路建设历时5年，途经亚马孙雨林边缘的沼泽地带，施工条件异常艰苦。中水电对外公司克服了当地潮湿多雨及施工资源匮乏等重重困难，按期实现优质建设、全线贯通的目标。

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