日本垃圾分类：执法严格 教育先行

凡是到过日本的人不难发现，在日本繁华的街道上，除了便利店、自动贩卖机周围或者大型活动期间设置的临时垃圾桶，其他地方很少能发现垃圾桶。更重要的是，即便如此，在日本的大街上几乎看不到任何被随意丢弃的垃圾。

“干净”，也许是对于一个首次到日本旅游的人最大的印象。谁能想到，40多年前日本曾饱受严重的大气污染和垃圾包围城市的困扰。之后，通过日本政府与民众的共同努力，使得日本环境得到大幅改善，干净的环境也成为了日本的一张名片，吸引着大量外国游客赴日旅游。

细致的垃圾分类

在日本，特别是在东京这样的大城市几乎见不到垃圾桶的原因有两个，一是在1995年的东京地铁沙林毒气案中，恐怖分子曾经使用垃圾桶藏匿作案工具。据记者了解，事件发生后为了防止类似情况再度发生，东京等城市移除了所有垃圾桶。二是像一般的简单粗放的街头垃圾箱，很难符合日本严格的垃圾分类制度，这也是很少见到垃圾箱最为重要的原因。

从20世纪60、70年代起，日本开始实施垃圾分类，起初只分可燃和不可燃垃圾。随着资源垃圾分类回收利用的发展，垃圾分类也越发细化和复杂。如今日本的垃圾可以分为七大类：第一种便是可燃垃圾，比如厨余垃圾、衣服、橡胶制品、革制品、杂草等；第二类则是不可燃垃圾，比如餐具、厨具、玻璃制品、灯泡、小型家电等；第三类被日本人称为“粗大垃圾”，顾名思义就是比较大的垃圾比如自行车、桌椅、沙发、微波炉、烤箱、高尔夫球杆等；第四类是不可回收的垃圾，比如水泥、砖瓦、农具、灭火器、废轮胎等；第五类是塑料瓶类，比如饮料、酒类、酱油等的塑料瓶。第六类是可回收塑料类，比如商品的塑料包装袋、牙膏管、洗发水瓶子等。第七类是有害垃圾，比如干电池，水银式体温计等。第八类是资源垃圾，比如报纸杂志、硬纸箱等。

记者初到日本时，也被日本严格的垃圾分类所困扰。一方面，要对照垃圾分类图标分清楚手中的生活垃圾属于那一类别。在熟悉了这一情况后，用最实用的做“减法”方式，弄清哪些是不可燃垃圾、资源和大件垃圾，剩下的几乎都可归为可燃垃圾。

另一方面，分清楚垃圾分类还不算完，还要会对手中的垃圾进行分解。例如，喝完一瓶塑料瓶装饮料，其他国家的人都只是一丢了之。但是，在日本则没有那么简单。首先，需要拧下瓶盖；然后洗净饮料瓶内部；最后，揭下外面的塑料包装。瓶盖属于不可燃垃圾，而瓶子本身则要放入专门的塑料瓶回收箱，揭下来的塑料包装需要扔到可回收的塑料垃圾袋中。再比如，现在国内点外卖的越来越多，很多人吃完以后所有垃圾都直接放在塑料袋中一起扔掉。在日本，可就没有那么简单了。若在便利店买了便当等带回家吃，使用过的塑料包装都要洗净，分类扔掉才可以。

更有意思的是，日本有一类垃圾被称为“粗大垃圾”，主要是边长超过30厘米的家具等。在国内，这样的垃圾我们可以拿去卖给垃圾回收站，不仅不需要花钱，还可能会赚一点钱。但是，在日本，扔大件垃圾要提前向当地的大件垃圾处理中心申请，且需要付费。比如，处理一个单人沙发需要交800日元，而处理一个双人沙发则需要交2000日元。

严管“不法投弃”

日本拥有这样的垃圾分类制度，回收起来也并非易事。日本的各个行政区有着自己不同的回收日程，如果错过了规定日期的指定时间，就只能将垃圾存放到下个收集日再进行处理。因此，许多日本家庭都按照垃圾划分种类在家里准备了相应数量的小垃圾桶，里面套上指定的垃圾袋，在日常生活中扔垃圾时就完成了垃圾分类，这样一到具体收集日时便可轻松将垃圾扔掉。

一般情况下，日本各行政区会在年底给每一家住户送上第二年的垃圾投放“年历”，上面配有各种类别垃圾的图画，帮助市民进行垃圾分类。不仅如此，在“年历”上每个月的日期还会用不同颜色来注明垃圾收集日的信息。即使没有“年历”，居民也可以通过市报、政府官方网站等方式了解到垃圾收集日的具体信息。以东京的目黑区上目黑一丁目地区为例，自2019年4月至2020年3月，每周二、周五收集可燃垃圾，每周四收集资源垃圾，每周六收集不可燃垃圾，每个月第三个周六收集含水银的制品，如荧光灯、水银温度计等。而这仅仅是上目黑一丁目住户的垃圾收集日历，像中目黑、碑文谷等同属于目黑区的其他地区又有着不同的收集日期。

烦琐的垃圾分类和投弃程序，单单靠道德来对公民予以约束，是难以实现的。因此，日本政府和国民的高度重视是一方面，健全完善的法律法规则更有效的对国民进行了约束。日本关于垃圾分类的法律条文之多，量刑之重，在世界范围内都是数一数二的。在日本乱扔垃圾被称为“不法投弃”，将依法判处5年以下刑罚，或1000万日元以下罚款。如果是企业法人非法投弃产业废弃物，最高可处以1亿日元罚款。然而，日本的相关垃圾处理法律设立并没有太久的时间，比如1970年日本才制定《废弃物处理法》，随后在1995年制定了《容器包装再循环法》，1998年制定了《家用电器再循环法》，在2000年制定《食品循环资源再生利用促进法》等等。

垃圾分类从娃娃抓起

日本人对如此繁复的垃圾分类、处理原则熟记于心且又身体力行，除了法律和罚金的约束之外，还要归功于从幼儿园就开始的环保教育。不夸张地说，日本人从出生开始就在母亲手把手的教导下学习如何进行垃圾分类。上了幼儿园的孩子已经对普通的环保知识有所了解，并以此来督促自己的父母长辈自觉遵守。记者家附近有一所幼儿园，经常在中午会看到很有趣的一幕，小朋友们排队扔垃圾。走进了看，才发现他们是将午餐后产生的垃圾分类扔掉。记者采访后得知，学校提供的午餐中时常会有瓶装的牛奶，奶瓶的纸质瓶盖上有层塑料纸，孩子喝完牛奶后，要将纸质瓶盖和塑料纸投入不同的垃圾筐，将玻璃奶瓶放在水桶里洗干净后倒着放在指定的筐子里晾晒。日本人教育之细致，由此可见一斑。

据了解，日本从幼儿园到高中期间，学校还会定期组织学生参观当地的垃圾处理厂。不仅仅是日本小学生，就连许多来自外国的学生团访问日本时，日方都会组织他们参观垃圾处理厂。日本政府、学校让学生们去了解不同类别的垃圾如何影响垃圾焚烧的转化率和资源回收的再利用率的情况，以增强他们的环保意识。这些日积月累的观念教育使垃圾分类制度得到有效实施。记者的一位朋友的孩子在日本读小学三年级，有一次小朋友告诉记者，她们的社会课在讲垃圾分类，她觉得特别有意思，以后要严格按照学到的知识对垃圾进行分类。垃圾分类是一个需要长期教育才可推广的制度，中国未来若想要推广该制度，一方面我们需要靠长期法律和宣传教育影响、公民自我约束和“舆论监督”来实现；另一方面，也是最为重要的一方面，应该通过日本这种从娃娃抓起的教育，一步步将社会风气培养起来。（记者 张冠楠）

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