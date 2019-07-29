中埃投资贸易座谈会在开罗举行

人民网开罗7月28日电（记者周輖）28日，由中国驻埃及大使馆、中国南南合作促进会和埃及企业家协会共同举办中埃投资贸易座谈会在埃及首都开罗举行，来自两国电力能源、金属加工、电子产品、教育医疗、建筑材料、环境科技等领域的约40家企业代表参会。

中国驻埃及大使廖力强在发言中指出，中埃共建“一带一路”走在了非洲国家的前列，发挥了重要的引领和示范作用。近年来，埃及经济、社会改革向纵深发展，更加注重民生建设、就业创业、职业培训、环境治理和教育医疗，1亿人口的阿拉伯第一大市场将释放出新的投资创业潜能。

南南合作促进会会长吕新华表示，希望中埃企业各自发挥优势，共享发展成果，实现互利共赢。希望双方企业家能够借助本次的互动平台，通过面对面直接交流，加深相互了解，对接投资合作项目，建立联系途径，共同寻找互利合作与发展的宝贵商机。埃及企业家协会主席阿里·伊萨认为，中国提出的“一带一路”与埃及“苏伊士运河走廊经济带”建设高度契合，双方可在此框架下继续优势互补、加强合作。

作为最早响应和参与“一带一路”倡议的国家之一，埃及“2030愿景”与中国“一带一路”倡议初步实现了战略对接、规划对接和机制对接，不仅促成了国家电网改造、新行政首都中央商务区、斋月十日城市郊铁路等大型基础设施建设项目，也培育出中埃泰达苏伊士经贸合作区这一重要平台。目前，中国在埃投资额近70亿美元，其中90%为近5年投入，为埃及近4万人提供了就业机会，仅泰达一个工业园就带动3500人就业，为政府缴纳税费5800万美元。

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