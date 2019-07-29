京都纵火案遇难者增至35人 警方没收嫌犯手机查动机

据日本放送协会(NHK)报道，日本警方公布，一名在医院接受救治的男性于27日丧生。至此，“京都动画”工作室纵火案遇难者人数由34人增至35人。目前，警方已对嫌犯青叶真司的住所进行了搜查，并没收手机在内的相关物品，调查其作案动机。

报道称，这名丧生的男性是20多岁的员工，纵火事件发生后不久，他从建筑物中逃出，并被送往医院接受救治。当地时间27日18时左右，他因全身烧伤，在转院后的医院被确认死亡。

警方26日在对青叶的住处进行搜查时，从其房间里，不但没收了与“京都动画”关联的商品，还没收了可能属于青叶的智能手机，以调查作案动机。

有消息显示，青叶于15日进入了京都，在市内的一家住宿设施住了两晚。17日，他离开住宿设施，并于当天上午，前往宇治市内的一个家居用品中心，购入了汽油携带罐和手推车等，随后在事发现场附近的一个公园露宿到18日早晨。当地时间18日上午10点半左右，“京都动画”工作室发生纵火事件。

据报道，青叶也在大火中全身严重烧伤。日本调查人员26日表示，青叶已恢复知觉，但仍处于严重烧伤状态，还无法被立即逮捕。

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