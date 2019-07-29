英首相约翰逊设“战时内阁” 着手应对无协议脱欧

据香港《文汇报》报道，英国首相约翰逊上任后，英国无协议脱欧风险大增。目前，约翰逊已任命5名亲信组成“战时内阁”，准备无协议脱欧事宜。财政大臣贾维德或拨出约10亿英镑紧急资金，应对硬脱欧可能引发的额外开支。

消息人士透露，首相府高级顾问卡明斯26日晚与多名幕僚会面，重申约翰逊要求的“以任何必要方式脱欧”，包括下令议会休会，以至提前大选，以免有议员阻止无协议脱欧。

约翰逊组建“战时内阁”

据悉，“战时内阁”连同约翰逊在内有6人，由兰开斯特公爵领地事务大臣戈夫领导，其余数名成员全属强硬脱欧派，包括贾维德、外交大臣伦布、脱欧事务大臣巴克莱及检察总长科克斯。

报道称，约翰逊未来将与“战时内阁”逢周一会面，所有与脱欧相关的决策均只会由“战时内阁”决定，不再咨询其他阁员。

多名内阁大臣料欧盟拒再让步

戈夫28日在《星期日泰晤士报》撰文，再次承诺英国会如期在10月31日脱欧，称“没有如果、没有但是、不再延期”，但同时坦言多名大臣均相信欧盟不会再让步，故无协议脱欧存在实质可能。

据报道，约翰逊已要求戈夫，在脱欧前每天约见公务员和政治顾问，连周日也不例外。

贾维德则表示，他希望改革财政部在脱欧政策的方向，第一步是在本周起拨出“一大笔的额外资金”，让英国一旦需在10月31日无协议脱欧，也能完全作好准备。

报道称，紧急预算计划于10月批出，贾维德称，额外预算最少有10亿英镑，其中一个用途是作大规模宣传，确保公众和企业准备好无协议脱欧，也会增聘500名边境检查官员，并增加边检设施，预计会于未来数日公布细节。

保守党支持率上升

此外，英国民调机构YouGov的最新调查显示，自约翰逊上任后，保守党的支持度急升，目前超出在野工党10个百分点，是5个月以来最大差距，并进一步吸纳硬脱欧派支持者。

YouGov在25及26日访问约1700人，显示保守党支持度较上次民调上升6个百分点，升至31%，是4月以来首次突破30%，工党支持度仅升两个百分点，增至21%。

疑欧派阵营主将法拉奇领导的脱欧党，支持度下降4个百分点，跌至13%，只有5月高峰时的一半。民调专家指出，保守党民望急升，主要是吸纳许多脱欧党成员支持。

关于脱欧前景，37%受访者预计英国将会无协议脱欧，分别有15%受访者认为会举行二次公投或达成新脱欧协议。另有43%受访者表示，在换上新首相后，应在2019年内提前大选。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)