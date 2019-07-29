约翰逊上任后将首次访问苏格兰 呼吁各方加强团结

据外媒报道，英国新首相鲍里斯·约翰逊将于29日对苏格兰进行首次正式访问，试图在面临多方警告英国无协议脱欧后果之际，加强英国国内团结。

据报道，约翰逊将访问一个军事基地，宣布为当地社区提供新的资金，同时宣布宣布向苏格兰、威尔士和北爱尔兰投资3亿英镑。根据他在唐宁街办公室发表的一份声明，约翰逊将表示，“我们将会更安全、更强大、更繁荣”。

随后几天，约翰逊将前往威尔士与农业社区举行会谈，然后前往北爱尔兰。他试图为自己的脱欧计划赢得支持，并阻止有关欧盟解体的讨论。

苏格兰首席大臣尼古拉·斯特金(Nicola Sturgeon)曾在2016年公投中投票决定留在欧盟，他近日表示，需要一个“替代选项”来取代约翰逊的脱欧战略。

斯特金告诉约翰逊，苏格兰议会可能在未来几个月考虑立法，再次投票决定是否脱离英国。

约翰逊一再重申，无论是否与欧盟达成协议，都将在10月31日前带领英国脱离欧盟。目前正在搭建“强硬脱欧派”执政内阁，与欧盟重新谈判受阻，加快了无协议脱欧步伐。

但无协议脱欧问题遭到多方警告，爱尔兰总理瓦拉德卡表示，不达成脱欧协议将使更多北爱尔兰人“质疑欧盟与英国的关系”。

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