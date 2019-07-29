南非盛赞中国是其实现经济发展振兴最值得信赖的合作伙伴

人民网约翰内斯堡7月28日电 （王磊）据中国驻南非大使馆消息，7月25日，中国民营企业亨通集团并购的南非阿伯代尔电缆公司在伊丽莎白港工厂举行高压电缆车间投产仪式。中国驻南非大使林松添和南非贸易工业竞争部长帕特尔、副部长马乔拉、东开普省副省长、曼德拉湾市市长应邀出席并致辞。驻南使馆及南非贸易工业竞争部、东开普省、曼德拉湾市等高官及南商界、媒体等300余人出席活动。

林大使在致辞中表示，亨通集团是中国优秀民营企业，位列世界光纤光缆行业前三强。近年来，亨通集团秉承创新发展理念，正沿着“一带一路”走出去，国际化水平不断提高。此次投产的高压电缆车间初始投资超过1.35亿兰特，将为非洲加快工业化进程提供有力支持。

林大使说，中南同属发展中国家和新兴市场国家，都面临着让国家发展富强、让人民过上幸福生活的共同任务。中国已成为南非实现经济社会转型发展最可靠的合作伙伴。6月21日，拉马福萨总统发表国情咨文次日，中国政府即派出大型企业组成的强大经贸代表团到访南非商洽投资贸易合作，两国企业签署了93项协议，总价值近20亿美元。昨天，中国率先解除牛肉输华禁令，恢复南非牛肉输华。今天，阿伯代尔电缆公司高压电缆车间正式投产，将为当地创造大量就业、培训机会，实现技术转让，给当地待业青年带来实实在在的好处。

林大使说，这是中南中非互利合作的又一个范例。中国民营企业亨通并购了有73年历史的南非阿伯代尔电缆公司，注入了新的资金、技术和管理，扩大了投资，实现了产业升级，使这个老厂焕发了新的活力，成为非洲第三家可以生产如此高压电缆的制造商，并实现了扭亏为盈。亨通公司在南非投资三个电缆厂，只有4名中国高管在南经营，为当地创造了1300多个直接就业岗位。事实再次证明，中国企业到非洲投资为当地创造了大量就业，而非抢占当地就业机会。

林大使说，中国政府和企业上述行动，充分彰显了中方对拉马福萨总统领导南非新政府致力于经济社会转型发展的坚定支持，展示了中方对南非实现发展振兴的坚定信心。中方愿支持南非打造成为引领非洲工业化的“火车头”、支撑非洲工业化的“生产基地”和“一带一路”建设对接非洲发展的“桥头堡”，推动两国全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

帕特尔部长在致辞中表示，亨通集团是全球前列的电缆制造商。旗下的阿伯代尔电缆公司在南非雇佣超过1300名员工，拥有BBBEE一级资质，黑人所有权55%，黑人妇女所有权33%。此次投产的高压电缆项目不仅能为南非电力能源建设作出重要贡献，还将为当地创造大量就业岗位和外汇收入。

帕特尔说，中南两国兄弟加同志的特殊友好关系不仅体现在两国元首频繁互动上，更体现在两国互利合作中。上个月，中国政府在拉马福萨总统国情咨文演讲次日派来了大型经贸代表团；昨天，中国率先解禁南非牛肉输华禁令；今天，中国民营企业在南非投资的高压电缆厂投产。这些举措充分展示了中国对南非新政府的信心和支持.我可以自豪地说，中国是南非实现经济发展和振兴最值得信赖的合作伙伴。南非将继续改善营商环境，着力解决投资者关心的安全、签证与工作许可和优惠政策等问题，欢迎中国组织更多投资者来南参加11月即将举行的第二届投资大会，期待有更多的中国企业到南投资兴业。

南非贸易工业竞争部副部长、东开普省副省长、曼德拉湾市行政市长等在致辞中纷纷赞赏中国是南非实现发展经济、创造就业最可靠的合作伙伴，期待中南在投资贸易旅游等方面深化互利合作，给两国人民带来更多实惠。

举行投产仪式之前，在公司中南双方负责人的陪同下，林松添大使和帕特尔部长等一行参观考察了工厂新投资的设备和车间。崭新的车间和先进的设备以及中南互利合作模式受到南方一致称赞。

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