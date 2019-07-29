地面每年下降10厘米 印尼欲建“海墙”防首都下陷

印度尼西亚首都雅加达地面下陷趋势难以缓解，总统佐科·维多多打算加快在雅加达周边建墙，防止海水入侵，避免这座人口超过千万的城市没入海中。

【旧墙开裂】

雅加达市人口超过1000万，算上周边城镇，首都圈人口大约3000万。大量用水需求导致地下水过量开采，城市建设同样加剧地面沉降。雅加达地处爪哇岛西北海岸，濒临雅加达湾，地势低洼，易受海水侵入。

总统佐科26日在雅加达告诉美联社记者，打算推动海墙建设项目，“这项巨大工程需要迅速落实，以避免雅加达沉入海中”。他说，印尼政府十年前开始考虑这一计划。

在雅加达西北部麻拉巴鲁地区，地面沉降构成的威胁已经显现。那里十多年前遭遇洪灾，随后沿海岸建起混凝土墙，墙体现在已经开裂。

美联社记者看到，海水顺裂缝流向街道，海墙靠近雅加达湾一侧一座清真寺一半已经没入海中。附近两名居民说，家里经常被淹。

【下陷不止】

雅加达是全球下陷速度最快的城市之一。印尼万隆理工学院大地测量学家赫里·安德烈亚斯说，在雅加达北部部分地区，地面已经低于海平面2至4米，正继续以平均每年20厘米的速度下沉。

“雅加达不断下沉，”安德烈亚斯说，“如果沉降速度不变，到2050年，雅加达北部95%将淹没。”那意味着雅加达三分之一地域将浸泡在海水中。

就整个雅加达地区而言，地面以平均每年10厘米速度下降。同时，全球气候变暖导致海平面升高，使形势更加严峻。

佐科5月赢得总统选举，获得第二届5年任期。他告诉美联社记者，将坚定推进关键项目和改革。为缓解首都圈压力，他考虑将首都迁出爪哇岛。

印尼全国将近2.7亿人口的57%集中在爪哇岛。佐科说：“我们不想所有的钱只聚在爪哇岛。我们希望爪哇岛外面也有钱。”他说，迁都同时考虑洪水和地震威胁因素，希望首都安全，远离灾害。

佐科没有提及新首都选址，说打算将那里作为行政中心，而雅加达作为商业和经济中心。

【进展缓慢】

美联社报道，雅加达海墙项目预期耗费420亿美元，分三个阶段。首先加固现有30公里海岸防护堤，继而新建17个人工岛，最后在雅加达湾西侧和东侧建造巨大海墙。

这一项目进展缓慢，缘由是反对意见认定建墙成本高昂，担忧海墙给当地渔业造成负面影响。

雅加达北部小渔港麻拉红溪63岁渔民潘迪从事贝类捕捞。他告诉美联社记者，海岸施工已经开始，迫使他前往更远的地方捕捞。在他看来，偶尔被淹是海边生活的一部分，而海墙会让他丢掉生计。

万隆理工学院大地测量学家安德烈亚斯主张缩减海墙初期建造规模，以减少开支。按他的设想，可以先建造20公里海墙，保护最脆弱地区。那比原计划缩短三分之二，可以为政府争取时间，日后再解决其他地区海墙建设问题。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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