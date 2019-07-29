委内瑞拉官员预期美军“入境” 但没提供证据

委内瑞拉执政党统一社会主义党副主席迪奥斯达多·卡韦略27日说，美国海军陆战队“可能”会进入委内瑞拉境内，但没有提供支持这一说法的证据。

卡韦略同时担任委内瑞拉制宪大会主席，当天在巴西出席一场论坛时说：“我们人少、是个小国，我们谦卑，美国海军陆战队可能会进来……麻烦是如何出去。”

美国国防部暂时没有回应卡韦略这一说法。

为逼迫委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗下台，美国不断以经济制裁、外交孤立和军事威胁等手段施压，承认委内瑞拉反对派要员、全国代表大会主席胡安·瓜伊多的“临时总统”身份。美方官员把军事干预委内瑞拉视为选项，拒绝排除启用这一选项的可能性。

美国与委内瑞拉战机一周前空中较量。美军说，美国海军一架EP-3型电子侦察机19日遭委内瑞拉一架苏-30型战机“挑衅性”尾随，以致两架飞机“无法保持安全距离”。但按照委方的说法，美方一架侦察机侵入委方领空，委方出动两架战机，拦截并把它“护送”出委方领空。委方说，美国军机没有向委方空管部门报告行踪，以致对那片空域其他飞机构成威胁。

由委内瑞拉反对派控制的全国代表大会23日以表决方式决定重新加入《美洲国家间互助条约》，为要求外国军事介入委内瑞拉局势作法律铺垫。委内瑞拉最高法院26日裁定，全国代表大会这项决议无效。马杜罗27日说，反对派这一决定“非法”“叛国”。（田野）【新华社微特稿】

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