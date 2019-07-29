伊拉克库区指认库尔德工人党枪杀土耳其外交官

伊拉克库尔德自治区（库区）当局发表声明，称土耳其外交官在库区遇害案的嫌疑人供认，土耳其分裂组织库尔德工人党下达枪杀指令。

土耳其库尔德男子马兹卢姆·达格本月17日枪杀在库区首府埃尔比勒市餐厅用餐的奥斯曼·柯塞，柯塞系土耳其驻埃尔比勒总领事馆副总领事。

库区当局在26日晚些时候发表的声明中说，27岁的达格供认，库尔德工人党高层下达枪杀指令。

按伊拉克安全人员的说法，藏匿伊拉克北部边境甘迪勒地区的库尔德工人党指挥官策划针对柯塞的袭击。甘迪勒地区多险峻山脉，被土耳其视为库尔德工人党在伊拉克的大本营。

达格20日落网。另外，伊拉克逮捕多名牵涉枪击的嫌疑人。

土耳其媒体报道，达格的一名亲属是土耳其在野党库尔德人民民主党成员。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安说，这一党派关联库尔德工人党。

法新社报道，虽然伊拉克中央政府屡屡指认库尔德工人党袭击境内土耳其目标，但库区直接发声认定这一组织关联袭击并不常见。

库区地理位置上处于伊拉克、土耳其、伊朗和叙利亚包围之中。2017年9月，伊拉克库区不顾国际社会普遍反对，执意举行独立公投。土耳其担心库区公投影响外溢，协同伊拉克中央政府对库区采取系列惩罚措施。

土耳其境内库尔德人口1200多万，主要分布在东南部几个有石油资源的省份。库尔德工人党一直试图以武力在土耳其、伊拉克、伊朗与叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家，土耳其、美国和欧洲联盟视它为恐怖组织。

柯塞在库区遇害后，土耳其加大对伊拉克北部库尔德工人党据点的空袭力度。土耳其媒体先前报道，土耳其在越境军事行动中打死柯塞遇害案两名主谋。

土耳其国防部27日说，土耳其军方17日至19日对伊拉克北部目标发起空袭，清除34名库尔德工人党武装人员。按国防部的说法，军方5月底以来清除255名库尔德工人党武装人员。（陈立希）（新华社专特稿）

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