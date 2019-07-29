磋商在即如何看待这个举动？中方释诚意美方更需相向而行

周末再出重磅消息，中美经贸又有新动作，28日晚的《新闻联播》连播3条相关新闻。

第一条是一则消息，全文带标题只有300多字，核心意思非常明确：

中美两国元首大阪会晤后，已有数百万吨美国大豆装船运往中国，同时美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税，并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货，这显示了双方落实大阪会晤共识的意愿。

下一步，中国有关企业还将根据国内市场需要，遵循市场化原则，继续就采购美国大豆、棉花、猪肉、高粱、小麦、玉米、乳制品等农产品展开询价。只要美国农产品价格合理、品质优良，预计还会有新的农产品采购成交。值得注意的是，这是两国元首大阪会晤后，中方第二次发布有关中国企业进行新的美国农产品采购的消息。上一次恰好是一周前。

7月19日以来，一些中国企业就采购新的大豆、棉花、猪肉、高粱等农产品向美国供货商进行了询价。澎湃新闻注意到，当时的公开报道是，根据市场条件，已有一批农产品采购成交。对比今天和一周前的消息——“已有数百万吨美国大豆装船运往中国”，说明中国企业采购美国农产品确实取得了很大的进展。

对此，专家指出，中国的农产品市场需求是非常庞大的，农产品进口是年年增加的，近期中国企业采购美国农产品取得进展，旨在推动中美双方相向而行。希望美方也采取具体措施，来落实承诺，也只有这样，才能为双方经贸合作营造有利条件，美方走合作之路才能共赢。根据计划安排，第十二轮中美经贸高级别磋商就要在本月30日至31日在上海举行了。中方在此时宣布中国企业采购美国农产品取得进展，传递了什么信号？

7月29日出版的人民日报将发表评论《释放诚意 相向而行》，不妨提前来看解读：

中方有关企业采购美进口农产品取得进展，这是中方落实中美两国元首大阪会晤重要共识的务实举措。采购美国农产品，有利于满足中国人民日益增长的美好生活需要，也有利于中国农业发展减轻资源环境的刚性约束，推动农业的绿色发展和高质量发展。

中方始终以诚信为本，抱着极大的诚意与美方进行磋商。此次采购美国农产品，再次显示了中方的诚意。希望美方进一步落实中美元首大阪会晤达成的重要共识，同中方相向而行。

中美之间谈谈打打一年多，即将再次回到谈判桌。这个时候，不仅看表态、更要看行动、最终看效果。还是那句话，中方已经作出了行动、显示了诚意，就看美方是否守诺了。（澎湃新闻记者 方晓）

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