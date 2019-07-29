中国—埃及投资贸易座谈会在开罗举行

新华社开罗7月28日电（记者李碧念）由中国驻埃及大使馆、中国南南合作促进会和埃及企业家协会共同举办的中国—埃及投资贸易座谈会28日在埃及首都开罗举行，中埃两国政界人士和约40家企业界代表与会，共同探讨双方合作新机遇。

中国驻埃及大使廖力强在座谈会上说，近年来埃及经济和社会改革向纵深发展，这个拥有近1亿人口的阿拉伯第一大市场正释放出新的投资创业潜能。中方倡导的“一带一路”高质量发展契合埃方的发展需求，双方在推进“大而壮”基建项目的同时，也可以在“小而美”的民生项目合作上找到更多机遇。

南南合作促进会会长吕新华说，中埃建交60多年来，两国相互支持理解，中埃友谊和合作深入人心，成为中非合作的典范。经过共同努力，双方在工业、能源、电信、基础设施建设、共建经贸合作区等领域的合作迈出了坚实步伐。期待双方企业家借助本次座谈会提供的平台，通过面对面的直接交流，加深了解，对接投资合作项目，共同寻找互利共赢的伙伴和商机。

埃及企业家协会主席阿里·伊萨表示，埃及企业家协会高度重视“一带一路”倡议，视其为埃中伙伴关系的基础。埃及作为重要的新兴经济体，其独特的地理优势为苏伊士经济走廊与“一带一路”倡议对接提供了巨大的机遇，埃及期待吸引更多来自中国的直接投资。

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