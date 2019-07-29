2019“中国文化月”在孟加拉国拉开序幕

新华社达卡7月28日电（记者刘春涛）由中国驻孟加拉国大使馆主办的庆祝新中国成立70周年系列活动暨2019“中国文化月”27日晚在孟首都达卡拉开序幕。北京大学戏剧社和达卡大学戏剧学院在开幕式上分别演出泰戈尔经典剧作《齐德拉》和泰戈尔歌舞，受到现场观众一致好评。

中国驻孟加拉国大使馆临时代办刘振华、达卡大学校长阿卡特瑞扎曼、孟中友谊中心主席侯赛因等出席活动，孟文化部、教育部官员，以及达卡大学师生、华侨华人等近千人观看演出。

刘振华致辞说，2019年是新中国成立70周年，“中国文化月”将开展一系列精彩文化活动，希望这些活动能为中孟人文交流搭建桥梁，为两国民心相通夯实基础。

阿卡特瑞扎曼说，孟中两国是好邻居、好朋友、好伙伴，两国人文交流日益密切，达卡大学和北京大学都是各自国家顶尖的大学，应进一步深化交流合作，为培养更多致力于两国友好交往的使者努力前行。

据介绍，2019“中国文化月”是庆祝新中国成立70周年系列活动的重要组成部分，中国驻孟使馆未来两个月将与当地友协组织、华侨华人和孔子学院（课堂）联合举办一系列文化、旅游、教育、体育等活动。

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